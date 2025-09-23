Các nước sẽ dự trữ Bitcoin bên cạnh vàng từ năm 2030

Theo Deutsche Bank, các ngân hàng trung ương trên thế giới sẽ dự trữ Bitcoin song song vàng vào năm 2030 khi tiền số được chấp nhận rộng rãi.

Một trong những ngân hàng lớn nhất Đức Deutsche Bank vừa công bố nghiên cứu rằng, Bitcoin (BTC) đang trên đà tham gia cùng vàng như một tài sản dự trữ cho các ngân hàng trung ương vào năm 2030. Dự báo trên nếu đúng sẽ phá thế thượng phong của kim loại quý trong vai trò làm lớp tài sản dự trữ quan trọng của các quốc gia.

Deutsche Bank lập luận rằng Bitcoin và vàng sẽ cùng tồn tại như một hàng rào bổ sung chống lại lạm phát và rủi ro địa chính trị, nhờ sự khan hiếm và mối tương quan thấp với các tài sản khác. Chúng cũng có tính thanh khoản cao, hoạt động độc lập với bất kỳ chính phủ nào nên có thể là một công cụ đa dạng hóa hấp dẫn cho các cơ quan tiền tệ.

So với vàng, Bitcoin còn vượt trội hơn nhờ tính di động và khả năng tiếp cận. Chi phí lưu trữ dù là 0,001 BTC hay 10 triệu BTC gần như bằng không. Điều này giúp kho dự trữ Bitcoin trở nên có giá trị hơn vàng trong thời kỳ xung đột vì việc di chuyển hàng tấn vàng ra khỏi một quốc gia là rất khó khăn và tốn kém.

Trước đây, Bitcoin nổi tiếng với sự biến động, tạo ra trở ngại lớn cho mục đích dự trữ. Tuy nhiên các nhà phân tích của ngân hàng này cho rằng đặc điểm trên đang giảm bớt. Sự biến động trong 30 ngày của nó đã đạt mức thấp lịch sử vào tháng 8, ngay cả khi giá phá vỡ kỷ lục trên 123.500 USD. Điều này cho thấy tiền số có thể đang tách rời khỏi quá khứ đầu cơ để bước sang giai đoạn bền vững hơn.

Các nhà phân tích của Deutsche Bank lưu ý rằng hiệu suất của Bitcoin thời gian qua đã làm nổi bật "vị thế mới nổi của nó như một hàng rào vĩ mô tiềm năng". Theo ngân hàng này, tài sản số có thể đang trở thành đối trọng với các tài sản dự trữ truyền thống.

Hiện tại, hơn 180 công ty đã thêm tiền số vào bảng cân đối kế toán của họ. Các nhà phân tích cho rằng việc phân bổ Bitcoin được quản lý cẩn thận có thể là nguồn bổ sung đáng cân nhắc cho các ngân hàng trung ương. Dòng tiền lớn tham gia vào BTC cũng giúp củng cố vị thế. Kể từ cuối năm 2023, hơn 50 tỷ USD đã chảy vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ.

Mỹ - quốc gia có nền kinh tế hàng đầu thế giới - đã quyết định thiết lập một kho dự trữ chiến lược Bitcoin từ tháng 3. Lượng dự trữ ban đầu sẽ chứa hơn 207.000 BTC bị tịch thu từ các vụ án. Các bang Texas, Arizona và New Hampshire đã thông qua luật để thiết lập dự trữ Bitcoin công. Riêng Texas sẽ tài trợ tích cực cho dự trữ này, rút 10 triệu USD từ ngân sách bang để mua Bitcoin.

Các quốc gia khác cũng đang chấp nhận tiền số. Năm 2021, El Salvador trở thành nước đầu tiên chấp nhận Bitcoin là tiền hợp pháp. Tính đến tháng 4, nước này nắm giữ 6.246 BTC, trị giá khoảng 705 triệu USD. Kazakhstan đang xem xét đầu tư dự trữ vàng và ngoại hối của mình vào Bitcoin. Một khu vực hành chính đặc biệt ở Bhutan đã công bố kế hoạch áp dụng các tài sản kỹ thuật số, bao gồm Bitcoin, làm một phần của dự trữ chiến lược. Bhutan nắm giữ 10.565 BTC và sử dụng thủy điện để khai thác.

Deutsche Bank nhận thấy việc chấp nhận Bitcoin đang đi theo con đường tương tự vàng. Giới đầu tư và công chúng chuyển từ hoài nghi sang chấp nhận rộng rãi, với sự hình thành các quy định, xu hướng kinh tế vĩ mô và quá trình tạo điều kiện thuận lợi cho Bitcoin được phổ biến ngày càng rộng mở. Khi giới đầu tư tiếp tục tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho các tài sản truyền thống, Bitcoin có thể phát triển từ một vụ "đặt cược đầu cơ" thành một trụ cột hợp pháp của hệ thống tài chính toàn cầu.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng nguồn cung hạn chế của Bitcoin, khoảng 95% trong số 21 triệu đơn vị đã được khai thác, cùng mối tương quan thấp với các tài sản thông thường, có thể khuyến khích các ngân hàng trung ương đối xử với nó tương tự vàng. Các quy định rõ ràng hơn, điều kiện kinh tế vĩ mô đang phát triển và cơ sở hạ tầng công nghệ được cải thiện là những yếu tố quan trọng trong việc chuyển Bitcoin từ giai đoạn hoài nghi sang thời kỳ được chấp nhận đại chúng.

Biểu trưng của Bitcoin được đặt giữ các thỏi vàng. Ảnh: CNBC

Tuy nhiên theo Deutsche Bank, cả Bitcoin và vàng đều không có khả năng lật đổ đồng đôla vì các chính phủ sẽ hành động để bảo vệ chủ quyền tiền tệ. Hiện tại USD vẫn chiếm 57% dự trữ toàn cầu nhưng xu hướng đa dạng hóa đang xuất hiện. Dự trữ đôla Mỹ của Trung Quốc đã giảm 57 tỷ USD năm 2024, song song đó các quy định để hợp thức hóa tiền số đang được xây dựng ở các thị trường lớn. Với những quốc gia đang muốn giảm phụ thuộc vào USD, Bitcoin được xem như một trong những ứng cử viên thích hợp.

"Trong tương lai, Bitcoin và các tài sản thay thế khác có thể tiếp tục cạnh tranh để thu hút sự chú ý của chúng ta", ngân hàng này nói thêm.

Tiểu Gu