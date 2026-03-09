Các nước G7 có thể xả kho dầu dự trữ

300-400 triệu thùng dầu có thể được giải phóng khỏi kho dự trữ của các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trong đó có nhóm G7.

Ngày 9/3, Reuters trích nguồn tin từ chính phủ Pháp cho biết Bộ trưởng Tài chính các nước G7 sẽ thảo luận khả năng giải phóng kho dầu dự trữ khẩn cấp trong cuộc họp cùng ngày. Trước đó, Financial Times cũng đưa tin tương tự, cho biết việc này được điều tiết bởi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Các bộ trưởng và Giám đốc IEA Fatih Birol dự kiến tổ chức cuộc điện đàm hôm nay để thảo luận tác động của xung đột hiện tại và tìm cách hạ nhiệt giá dầu. Đến nay, ba quốc gia, trong đó có Mỹ, đã ủng hộ ý tưởng xả kho dầu. Trước đó khi trả lời trên chuyên cơ Không lực Một hôm 7/3, Tổng thống Trump nói Mỹ chưa cần xả kho dự trữ chiến lược của nước này.

32 thành viên của IEA đều có dự trữ dầu chiến lược, để phòng trừ trường hợp giá dầu tăng cao. Một số quan chức Mỹ tin rằng giải phóng tổng cộng 300-400 triệu thùng dầu là hợp lý. Con số này tương đương 25-30% tổng dự trữ khoảng 1,2 tỷ thùng của các nước này.

Các bể chứa dầu tại một nhà máy của Idemitsu Kosan ở Ichihara, Nhật Bản tháng 11/2021. Ảnh: Reuters

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thô thế giới tăng vọt hơn một tuần qua. Trong phiên giao dịch mở đầu tuần này, giá dầu Brent và WTI có thời điểm tăng gần 30%, lên sát 120 USD - cao nhất kể từ giữa năm 2022. Nguyên nhân là một số nước sản xuất dầu lớn giảm nguồn cung và nhà đầu tư lo ngại gián đoạn vận chuyển kéo dài khi xung đột tại Trung Đông lan rộng.

Sau thông tin trên, giá hạ nhiệt phần nào. Hiện mỗi thùng Brent chỉ còn 106 USD và WTI hạ về 101 USD. Nguyên nhân khác kéo giá giảm là gã khổng lồ dầu mỏ Saudi Aramco (Arab Saudi) chào bán dầu thô giao ngay thông qua một loạt phiên đấu thầu hiếm hoi.

"Tuy nhiên, trừ phi dòng chảy dầu thô qua eo biển Hormuz sớm khôi phục và căng thẳng trong khu vực hạ nhiệt, sức ép lên giá dầu vẫn lớn", Vasu Menon - Giám đốc đầu tư tại OCBC (Singapore) nhận định.

Đến nay, Iraq và Kuwait đã giảm sản lượng dầu do các kho chứa đã đầy. Qatar cũng hạn chế sản xuất khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) do không thể vận chuyển ra khỏi Trung Đông. Giới phân tích dự báo UAE và Arab Saudi cũng sẽ sớm giảm sản xuất nếu hết địa điểm chứa dầu.

Xung đột tại Trung Đông khiến dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải huyết mạch của thị trường dầu mỏ toàn cầu - tê liệt hơn một tuần qua. Arab Saudi - nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới - đang tăng cường vận chuyển qua Biển Đỏ. Tuy nhiên, khối lượng này chưa thể bù được mức giảm từ việc hàng hóa không thể đi qua Hormuz.

Giá bán lẻ xăng dầu tại nhiều quốc gia đều tăng do xung đột Trung Đông. Chẳng hạn, giá xăng tại Mỹ tăng 0,88-1 USD một lít, tương đương tăng 11%, dầu tăng 15%. Tại Lào, giá xăng đắt thêm 11-15%, dầu 33%. Thái Lan cũng ghi nhận mức tăng giá xăng 4-8%, dầu 14%...

Hà Thu (theo Reuters, FT)