Các ngân hàng tăng trưởng tín dụng ra sao từ đầu năm?

Các nhà băng đều ghi nhận tín dụng tăng vọt trong quý đầu năm nay, nhiều ngân hàng tăng gấp đôi cùng kỳ, vượt ngưỡng 10% chỉ trong ba tháng.

Để có dư địa triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%, các nhà băng vừa đồng loạt đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay. Đề nghị này cũng xuất phát từ thực tế là tín dụng trong những tháng đầu năm nay đã tăng vọt.

Trong 27 ngân hàng niêm yết trên HoSE, HNX và giao dịch trên UPCoM, 18 nhà băng ghi nhận tăng trưởng cho vay khách hàng quý I năm nay cao hơn năm ngoái. Trong số đó, nhiều cái tên trong top đầu ghi nhận mức tăng tính bằng lần.

Thay đổi đáng kể nhất phải kể tới nhóm ngân hàng quốc doanh. Quý I năm ngoái, VietinBank gần như không tăng trưởng tín dụng, mức tăng của Vietcombank chỉ 3,8%, còn BIDV là 1,6%.

Tuy nhiên, sau ba tháng đầu năm nay, tăng trưởng tín dụng VietinBank đạt tới 8,7%, theo sau là Vietcombank với 7,1%, còn BIDV tăng trưởng cho vay 4,7%.

Theo ông Nguyễn Việt Cường, Phó tổng giám đốc Vietcombank, năm nay nhu cầu vốn của nền kinh tế rất cao, khi các lĩnh vực chịu ảnh hưởng bắt đầu giai đoạn phục hồi. Với Vietcombank, nếu tính lũy kế tới 5 tháng đầu năm, nhà băng này tăng trưởng tín dụng hơn 9%, trong khi hạn mức năm nay tăng trưởng chỉ 15%. Nói cách khác, dư địa để các nhà băng có thể cho vay đã gần tới hạn dù hoạt động chưa hết nửa năm.

Tương tự Vietcombank, đại diện BIDV, VietinBank cũng nhắc tới vấn đề tăng trưởng tín dụng khi Ngân hàng Nhà nước bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%, bởi theo lãnh đạo các nhà băng này, nhu cầu vay vốn có thể còn tăng mạnh hơn nữa trong thời gian tới khi lãi vay được hỗ trợ.

Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, mức chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng trong quý I năm nay và cùng kỳ cũng nới rộng. Tăng trưởng tín dụng của MB đạt hơn 14,3% sau ba tháng đầu năm, so với mức tăng 8,6% cùng kỳ năm trước. HDBank tăng trưởng cho vay với biên độ hơn gấp đôi. Eximbank, Sacombank, TPBank, VPBank hay SHB cũng trong tình trạng tương tự.

Mức tăng trưởng của nhóm ngân hàng niêm yết cũng tương đồng với số liệu chung toàn ngành. Theo Phó thống đốc Đào Minh Tú, tính đến cuối tháng 5, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 7,75%, mức tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021.

"Điều khiến chúng tôi chú ý là tốc độ tăng trưởng tín dụng cao chưa từng có tại các ngân hàng quốc doanh, với động lực là các khoản cho vay ngắn hạn", báo cáo của SSI Research đánh giá.

Theo nhóm phân tích, VietinBank đã gần đạt hạn mức tín dụng được cấp ban đầu vào cuối tháng 3 với việc đẩy mạnh giải ngân cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong khi đó, các ngân hàng tư nhân có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao có số dư trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục mở rộng.

Việc tăng trưởng tín dụng cao cũng đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh quý I, khi lợi nhuận chung toàn ngành tiếp tục lập đỉnh.

Các nhà băng có mức tăng trưởng tín dụng cao hơn cùng kỳ cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng mạnh, hầu hết ở hai chữ số. Trong số này, SHB có kết quả quý đầu năm tốt hơn hẳn so với mặt bằng chung, nhờ thu nhập lãi thuần tăng tới 90% do thu lãi tiền vay tăng tốt còn chi phí huy động giảm. So với cùng kỳ, tăng trưởng tín dụng của SHB cũng cao hơn nhưng không quá chênh lệch so với các ngân hàng khác.

Trong giai đoạn cuối năm, SSI Research cho rằng Vietcombank và MB có thể có lợi thế về tăng trưởng tín dụng trong năm nay, do hai ngân hàng này có kế hoạch tham gia hỗ trợ tái cơ cấu các ngân hàng "0 đồng". VPBank và HDBank cũng có tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét tham gia chương trình tái cơ cấu theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, tuy nhiên, thông tin chi tiết vẫn chưa được công bố.

Minh Sơn