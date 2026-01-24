Các ngân hàng 0 đồng bắt đầu có lãi

3 trên 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc gồm VCBNeo, GPBank và Vikki đều báo lãi sau một năm về tay các "ông lớn".

Theo thông tin từ VPBank, Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) ghi nhận lợi nhuận hơn 500 tỷ đồng trong năm 2025, sau gần một năm được chuyển giao bắt buộc về VPBank và tái cơ cấu toàn diện.

Tương tự, đến hết 2025, Ngân hàng một thành viên Ngoại thương công nghệ số (VCBNeo), tiền thân là Ngân hàng Xây dựng, cũng có lãi hơn 1.800 tỷ sau khi được chuyển giao về Vietcombank.

Với trường hợp của Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank), tiền thân là Ngân hàng Đông Á, theo lãnh đạo của đơn vị nhận chuyển giao HDBank, Vikki Bank "cũng đã bắt đầu có lãi" trong năm 2025.

Còn tại Ngân hàng Thương mại Một thành viên Việt Nam Hiện Đại (MBV), tên gọi mới của Ngân hàng Đại Dương (OceanBank), sau khi được chuyển giao về MB, kết quả kinh doanh cũng cải thiện. Tổng tài sản của MBV tăng mạnh từ 40.000 tỷ lên 91.500 tỷ đồng tính đến cuối tháng 9/2025; dư nợ tín dụng từ 33.600 tỷ lên 65.300 tỷ; huy động vốn đạt 58.100 tỷ đồng, tăng 30%.

Như vậy, sau hơn một năm được chuyển giao bắt buộc về các nhà băng lớn, 3 trên 4 nhà băng yếu kém đều báo lãi.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước xác định khó khăn lớn nhất khi xử lý các ngân hàng bị mua lại 0 đồng lâu nay là các khoản nợ và lỗ lũy kế. Các nhà băng yếu kém này ghi nhận mức lỗ lũy kế lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Như Ngân hàng Xây dựng lỗ lũy kế hơn 31.000 tỷ đồng đến cuối 2019, hay như GPBank lỗ lũy kế trung bình 1.000 tỷ mỗi năm (theo thông tin từ lãnh đạo VPBank).

Sau chuyển giao bắt buộc, đường hướng chung của 3 trên 4 ngân hàng yếu kém đều là được đổi tên và định vị thương hiệu thành ngân hàng số, gồm Vikki Bank, MBV và VCBNeo.

Như tại VCBNeo, ít nhất 25% phòng giao dịch của VCBNeo cũng đã được đóng cửa. Về mặt hệ thống, nhà băng này được chuyển đổi hệ thống Core Banking và ra mắt ứng dụng ngân hàng số, nhận diện thương hiệu, nghiên cứu thay đổi mô hình hoạt động.

Quỳnh Trang