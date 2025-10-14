25% phòng giao dịch VCBNeo đóng cửa sau chuyển giao bắt buộc

VCBNeo, tiền thân là Ngân hàng Xây dựng, đóng cửa 19 phòng giao dịch sau khi được chuyển giao về Vietcombank.

Ngân hàng Thương mại Ngoại thương công nghệ số - VCBNeo (tiền thân là Ngân hàng Xây dựng) vừa thông báo đóng cửa 19 phòng giao dịch tại các tỉnh, thành từ 11/10.

Theo thông báo, tính đến giữa tháng 5, nhà băng có 92 điểm hoạt động, gồm 21 chi nhánh và 71 phòng giao dịch. Đến giữa tháng 10, nhà băng này sẽ đóng cửa 25% phòng giao dịch so với hiện tại.

Tại hội nghị sơ kết 9 tháng mới đây, ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc VCBNeo, cho biết thời gian qua, ngân hàng đã đạt kết quả tích cực về hệ thống, quy trình - quy định và hoạt động kinh doanh.

Về mặt hệ thống, ngân hàng đã chuyển đổi hệ thống Core Banking và ra mắt ứng dụng ngân hàng số; nhận diện thương hiệu; nghiên cứu thay đổi mô hình hoạt động. Ông Tuấn cũng cho biết một khối lượng "khổng lồ" văn bản đã được ban hành, hoàn thiện.

Bên cạnh đó, dù còn một số vấn đề tồn tại trong hoạt động kinh doanh, ông cho biết VCBNeo đang kiểm soát theo lộ trình phương án chuyển giao bắt buộc

Tiền thân là Ngân hàng nông thôn Rạch Kiến, Ngân hàng Xây dựng (CBBank) được chuyển đổi lên mô hình đô thị năm 2006 với tên gọi là Đại Tín (Trust Bank). Năm 2013, Tập đoàn Thiên Thanh đã cùng một số cổ đông tham gia góp vốn và tái cấu trúc Trust Bank, đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Đến 2015, Ngân hàng Nhà nước mua lại VNCB với giá 0 đồng, được Vietcombank tham gia hỗ trợ, quản trị điều hành, sau đó đổi tên thương hiệu thành CBBank. Giữa tháng 10/2024, CBBank chính thức được chuyển giao bắt buộc về Vietcombank, đổi tên thành VCBNeo và thay đổi nhận diện thương hiệu, định hướng hoạt động thành ngân hàng số.

Quỳnh Trang