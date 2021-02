Các mỹ nhân Hàn tuổi Ất Sửu

Diễn viên Hwang Jung Eum có diện mạo trẻ trung, cá tính ở tuổi 36. Cô từng phẫu thuật thẩm mỹ, vài năm gần đây chuộng để tóc ngắn.

Hwang Jung Eum sinh ngày 25/1/1985, ra mắt với vai trò ca sĩ nhóm Sugar. Từ năm 2005, cô lấn sân diễn xuất, tạo tiếng vang với "Gia đình là số một", "Ma lực đồng tiền", "Cuộc đời lớn", "She was pretty". Năm 2016, cô kết hôn với doanh nhân kiêm golf thủ chuyên nghiệp Lee Young Don, có một con trai. Năm ngoái, cô thông báo đã ly hôn, không tiết lộ lý do tan vỡ. Thời trẻ, cô có chín năm mặn nồng với ca sĩ Kim Yong Joon (nhóm SG Wannabe). Ảnh: C-Jes Entertainment.