Các mức độ bảo vệ của xe bọc thép

Cấp độ chống đạn có thể được thử nghiệm và chứng nhận theo tiêu chuẩn của Mỹ hoặc châu Âu, với nhiều mức độ khác nhau.

Thuật ngữ "cấp độ chống đạn" liên quan chặt chẽ đến xe bọc thép và đề cập đến mức độ bảo vệ cụ thể mà một chiếc xe mang lại trước các loại mối đe dọa khác nhau, chẳng hạn đạn và chất nổ.

Các cấp độ này là các tiêu chuẩn do các cơ quan chính phủ thiết lập, liên quan đến độ dày của lớp thép và kính chống đạn, cũng như khả năng bảo vệ chống lại các loại đạn khác nhau. Dưới đây là những tiêu chuẩn phổ biến nhất ở Mỹ và châu Âu.

VinFast Lạc Hồng 900 LX phiên bản Chống đạn tại Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội ngày 28/8. Ảnh: Lương Dũng

NIJ (Mỹ)

Viện Tư pháp Quốc gia (NIJ) là cơ quan nghiên cứu, đánh giá và công nghệ. NIJ tập trung vào việc nâng cao kiến thức và hiểu biết về các vấn đề tội phạm và công lý thông qua khoa học và là cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp (DOJ) Mỹ.

NIJ đặt ra các tiêu chuẩn cho các thiết bị bảo vệ và liên lạc khác nhau được các cơ quan thực thi pháp luật sử dụng, bao gồm lớp chống đạn cho xe cộ và đồ bảo vệ cá nhân.

Dưới đây là các cấp độ bảo vệ của thiết bị chống đạn theo tiêu chuẩn NIJ:

Cấp độ Khả năng bảo vệ HG1 Chống đạn 9 mm Luger FMJ/RN và .357 Mag JSP.

Không bảo vệ khỏi súng trường. HG2 Chống đạn 9 mm Luger FMJ/RN và .44 Magnum JHP.

Không bảo vệ khỏi súng trường. RF1 Chống đạn 7,62x51 mm M80 Ball NATO, 5,56 mm M193 và 7,62x39 mm MSC Ball.

Khả năng bảo vệ cao nhất chỉ dành cho súng ngắn. RF2 Chống đạn 7,62x51 mm M80 Ball và 7,62x39mm MSC Ball.

Chống đạn 5,56 mm M193 và M855.

Một số tấm giáp cấp độ III có tấm ốp mặt bằng gốm/kim loại. RF3 Cấp độ giáp cao nhất có thể chống được đạn 30.06 M2 AP.

CEN (Ủy ban Tiêu chuẩn châu Âu)

EN 1063, còn được gọi là CEN 1063, là tiêu chuẩn kính an ninh do Ủy ban Tiêu chuẩn châu Âu phát triển để đánh giá sức chịu đạn của kính. Sức chịu lực của kính chắn được đánh giá dựa trên loại đạn, vận tốc hoặc mức độ đe dọa mà nó có thể chịu được.

Có 7 mức độ - BR1-BR7 (hoặc B1-B7), mỗi mức tương ứng với một loại súng ngắn khác nhau. Quy trình thử nghiệm bao gồm bắn ba phát theo hình tam giác 120 mm.

Cấp độ Khả năng bảo vệ FB/BR4 Ngăn chặn các loại súng ngắn như súng Luger 9mm,

.357 Magnum và .44 Remington Magnum. FB/BR4+ Sử dụng cho xe bọc thép và chống lại súng trường kiểu AK,

nằm giữa cấp độ B4 và B5 nhưng không phải

là tiêu chuẩn EN chính thức. FB/BR5 Dành cho xe bọc thép và bảo vệ chống lại súng trường kiểu AR. FB/BR6 Thường được các cơ quan thực thi pháp luật sử dụng,

chống lại súng trường chiến đấu. FB/BR7 Cấp độ bảo vệ cao nhất này cũng được các cơ quan thực thi pháp luật sử dụng, có khả năng ngăn chặn hỏa lực súng máy xuyên giáp.

VPAM (của Đức và áp dụng rộng rãi ở châu Âu)

Thử nghiệm chống đạn VR8 với mẫu Mercedes G-class. Video: Rida

Tiêu chuẩn giáp VPAM cung cấp thử nghiệm BRV (Ballistic Resistant Vehicle - xe chống đạn) và ERV (xe chống nổ) trong một chu trình thử nghiệm kỹ lưỡng và nghiêm ngặt hơn nhiều so với NIJ hoặc CEN. VPAM cung cấp các cấp độ VR với thang điểm 1-14.

Cấp độ Khả năng bảo vệ VPAM BRV VR1 Chống lại súng trường 22. VPAM BRV VR2 Chống lại súng ngắn Luger 9 mm. VPAM BRV VR3 Có thể chịu được súng tiểu liên Luger 9 mm. VPAM BRV VR4 Chống lại súng trường .357 Magnum và .44 Rem,

súng lục ổ quay Magnum. VPAM BRV VR5 Có thể chịu được đạn .357 Magnum. VPAM BRV VR6 Khả năng bảo vệ chống lại súng trường 7,62x39. VPAM BRV VR7 Độ dày thép tối thiểu cần thiết là 7,5 mm.

Chống lại súng trường .223 Rem và .308 Win. VPAM BRV VR8 Độ dày thép tối thiểu là 12,5 mm.

Chống lại vũ khí cỡ nòng 7,62x39. VPAM BRV VR9 Độ dày thép tối thiểu là 14,5 mm.

Chống lại đạn .308 Win cỡ nòng 7,62x51. VPAM BRV VR10 Độ dày thép tối thiểu là 18 mm.

Chống lại vũ khí cỡ nòng 7,62x54 R.

Mẫu Lạc Hồng 900 LX phiên bản Chống đạn vừa được hãng xe VinFast giới thiệu tại Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội ngày 28/8. Xe trang bị gói chống đạn VPAM VR7.

Thử nghiệm chống đạn VR9 với mẫu Toyota Land Cruiser 300. Video: Carl Friederichs

Mỹ Anh (theo Alpine Armoring)