Các khu trưng bày xe tất bật trước thềm Vietnam Mobility Show 2025

Chiều 25/12, không khí tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, trở nên nhộn nhịp khi các đơn vị gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng trước giờ khai mạc Vietnam Mobility Show 2025. Từ việc đưa xe vào vị trí trưng bày, lắp đặt hệ thống ánh sáng, dựng sân khấu đến chuẩn bị khu lái thử và sa hình, các đội ngũ kỹ thuật và vận hành đang chạy đua với thời gian để sẵn sàng đón khách tham quan ngay trong ngày mai, 26/12, khi triển lãm chính thức mở cửa.
Khu trưng bày Volkswagen tại Vietnam Mobility Show 2025 gây ấn tượng với dàn xe hàng tỷ đồng gồm những mẫu như Viloran, Teramont X, Teramont President và Golf R. Khách tham quan không chỉ được chiêm ngưỡng thiết kế, nội thất và công nghệ hiện đại của loạt xe này mà còn có cơ hội trải nghiệm trực tiếp và nhận tư vấn từ đại diện hãng ngay tại triển lãm.
Ngoài các mẫu xe điện đang bán, khu trưng bày của VinFast sẽ có sự xuất hiện của mẫu Lạc Hồng 900 LX SUV. Hãng cũng chuẩn bị khu vực tư vấn sản phẩm chi tiết và mang đến cơ hội trải nghiệm toàn bộ mẫu xe.
Khu trưng bày của Suzuki gồm toàn bộ xe mà hãng đang bán ở Việt Nam. Những mẫu nổi bật như Swift, Fronx, Jimny, XL7 đều có mặt để người yêu xe khám phá trực tiếp thiết kế, trang bị và không gian nội thất. Suzuki còn chuẩn bị khu vực tư vấn chi tiết về tính năng, chương trình khuyến mãi và hỗ trợ lái thử.
Không gian của Mitsubishi là điểm dừng chân hấp dẫn với sự xuất hiện của mẫu Destinator mới bên cạnh các dòng xe quen thuộc khác của hãng. Bên cạnh đó, hoạt động bên lề cho trẻ em, minigame và bốc thăm trúng thưởng cũng là những lựa chọn đáng cân nhắc cho khách thưởng lãm.
Khu trưng bày của Omoda & Jaecoo mang đến những mẫu xe sắp bán và cả những xe hãng đang kinh doanh. Khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng các mẫu nổi bật, tìm hiểu thông số, tính năng và trải nghiệm các công nghệ ưu việt mà Omoda & Jaecoo đưa vào sản phẩm, đồng thời nhận tư vấn trực tiếp từ đội ngũ đại diện hãng ngay tại sự kiện.
Ford trưng bày dải sản phẩm đa dạng từ SUV, crossover đến bán tải để phục vụ trưng bày và trải nghiệm của khách tham quan. Đặc biệt là sự góp mặt của mẫu xe thuần điện hiệu năng cao Mustang Mach-E. Ngoài ra, Ford còn bố trí các mẫu xe trên tại khu lái thử sa hình và đường trường, nơi người yêu xe có thể trực tiếp cảm nhận khả năng vận hành dưới sự hướng dẫn của đội ngũ chuyên gia, đồng thời được tư vấn chi tiết về tính năng, công nghệ và ưu đãi ngay tại chỗ.
Dongfeng trưng bày loạt xe điện hóa đa dạng, từ xe thuần điện đến xe hybrid. Khách tham quan có thể chiêm ngưỡng và tìm hiểu nhiều mẫu crossover, SUV chạy điện và hybrid, đồng thời lái thử trực tiếp ngay tại triển lãm để trải nghiệm cảm giác vận hành thực tế. Khu vực này cũng tích hợp khu vực tư vấn chi tiết về công nghệ pin, tính năng an toàn và các chương trình hỗ trợ khách hàng.
Honda kết hợp trưng bày ôtô hybrid và xe máy điện. Tại đây, người yêu xe có thể chiêm ngưỡng các mẫu ôtô ứng dụng công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, bên cạnh những chiếc xe máy điện dành cho đô thị.
Khu vực lái thử tại Vietnam Mobility Show 2025 được bố trí như một đường chạy thu nhỏ, nơi khách tham quan có thể trực tiếp cầm lái nhiều mẫu xe từ SUV, crossover đến bán tải trên sa hình mô phỏng các điều kiện thực tế. Dưới sự hướng dẫn của đội ngũ kỹ thuật và chuyên gia lái xe, khách tham quan không chỉ trải nghiệm khả năng vận hành, độ êm ái và công nghệ hỗ trợ lái của từng mẫu xe mà còn có cái nhìn rõ hơn về sự khác biệt giữa các thương hiệu ngay trong khuôn khổ triển lãm.
Vietnam Mobility Show 2025 là triển lãm ôtô, xe máy và phương tiện di chuyển quy mô lớn do VnExpress tổ chức, diễn ra trong ba ngày 26-28/12, quy tụ nhiều thương hiệu trong và ngoài nước, từ các hãng xe phổ thông, xe sang đến những tên tuổi ở mảng điện hóa và xe hiệu năng cao.
Ngoài ra, triển lãm còn là điểm đến cho cả gia đình vào dịp cuối tuần với khu vực CarPlay - khu vui chơi và trải nghiệm được thiết kế riêng để bố mẹ và con cùng vận động, sáng tạo và gắn kết trong không khí sôi động và thân thiện. Bên cạnh đó, các bé được thỏa sức lắp ráp mô hình ôtô bằng Lego, tham gia đua xe chòi chân an toàn, hay vẽ tranh, tô màu trong không gian mở, nơi trí tưởng tượng được khuyến khích phát triển.
Workshop tập huấn kỹ năng "Thoát hiểm - Thoát nạn trên xe" dành cho trẻ em. Xuất phát từ câu hỏi "Nếu không có người lớn bên cạnh, con sẽ làm gì khi xảy ra sự cố?", chương trình giúp trẻ hình thành phản xạ an toàn trong những tình huống khẩn cấp trên ôtô.
Sau khi vận động, khu ẩm thực là điểm dừng chân cho cả gia đình.
Hồ Tân - Thành Nhạn - Lương Dũng