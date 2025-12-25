Các khu trưng bày xe tất bật trước thềm Vietnam Mobility Show 2025

Chiều 25/12, không khí tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, trở nên nhộn nhịp khi các đơn vị gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng trước giờ khai mạc Vietnam Mobility Show 2025. Từ việc đưa xe vào vị trí trưng bày, lắp đặt hệ thống ánh sáng, dựng sân khấu đến chuẩn bị khu lái thử và sa hình, các đội ngũ kỹ thuật và vận hành đang chạy đua với thời gian để sẵn sàng đón khách tham quan ngay trong ngày mai, 26/12, khi triển lãm chính thức mở cửa.

Khu trưng bày Volkswagen tại Vietnam Mobility Show 2025 gây ấn tượng với dàn xe hàng tỷ đồng gồm những mẫu như Viloran, Teramont X, Teramont President và Golf R. Khách tham quan không chỉ được chiêm ngưỡng thiết kế, nội thất và công nghệ hiện đại của loạt xe này mà còn có cơ hội trải nghiệm trực tiếp và nhận tư vấn từ đại diện hãng ngay tại triển lãm.