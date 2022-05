Các khách sạn Việt được tạp chí Mỹ đánh giá cao

Four Season Resort The Nam Hai ở Hội An là khách sạn còn lại của Việt Nam được đánh giá 5 sao. Resort nằm giữa Đà Nẵng và Hội An. Forbes đánh giá resort là một chốn bình yên trên bãi cát trắng hoang sơ, cảnh quan tươi tốt với những rặng dừa và hoa lan thơm ngát. Tiền sảnh nổi bật giống một ngôi đền và những hồ bơi vô cực, giúp du khách trở thành nhân vật chính trong một bộ phim phiêu lưu. Chuyên gia của tạp chí Mỹ đánh giá cao bể bơi vô cực, spa và lớp học nấu ăn trong resort.