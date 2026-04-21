Các hãng xe quay lại với dòng sedan

Sau khi tập trung vào dòng xe gầm cao, nhiều hãng sản xuất đang trở lại với dòng sedan khi giá cả leo thang.

Trong quý đầu tiên của năm, Toyota Camry làm được điều chưa từng đạt được trong gần một thập kỷ: bán chạy hơn RAV4 - vốn là sản phẩm ăn khách nhất của Toyota tại Mỹ. Camry bán được 78.255 chiếc, tăng 11,3% so với cùng kỳ 2025, trong khi RAV4 chỉ bán được 59.869 chiếc, giảm 48,1%.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất đang bắt đầu nhận thấy một xu hướng mới. Ôtô truyền thống có thể sắp trở lại, và nhiều thương hiệu đang chú ý đến điều này.

Crossover và SUV trở nên phổ biến vì nhiều lý do, bao gồm tính thực dụng, nhưng đáng chú ý nhất là vì chúng mang lại lợi nhuận cao hơn. Các thương hiệu đã quảng bá rầm rộ những kiểu dáng xe này, thuyết phục người mua rằng chúng tốt hơn ôtô thông thường. Nhưng chính những nhà sản xuất ôtô đó lại tạo ra một vấn đề mới trong thập kỷ qua. Những chiếc SUV và crossover đang trở nên quá đắt đỏ, khiến nhiều người không đủ khả năng sở hữu.

Toyota Camry - sedan bán chạy nhất và là xe bán chạy thứ 6 tại Mỹ trong quý I. Ảnh: Dave Taylor

Theo một báo cáo mới từ Auto News, đó là lý do chính khiến các giám đốc điều hành tại Ford, Nissan, Stellantis và các hãng khác đang xem xét lại dòng sedan. Tiago Castro, giám đốc tiếp thị và bán hàng của Nissan tại Mỹ, nhận xét rằng sedan "không hề e ngại và đầy bất ngờ", và "đây là cơ hội để kết nối lại với cội nguồn của thương hiệu".

Ralph Gilles, trưởng bộ phận thiết kế của Stellantis, nói với Car Design News: "Rất nhiều người đang yêu cầu xe sedan. Các nhà thiết kế trẻ muốn những chiếc hatchback giống như GTI của những năm 1980. Họ muốn một chiếc xe cá nhân thú vị khi lái và dễ đỗ".

CEO của Ford, Jim Farley từng phát biểu ở triển lãm ôtô Detroit vào tháng một, rằng không phải là không có thị trường, mà họ chưa tìm ra cách để cạnh tranh và có lợi nhuận.

Các nhà sản xuất ôtô từ lâu đã phản đối các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu mà họ cho là quá khó đáp ứng (mục tiêu 4,67 lít/100 km). Giờ đây, chính phủ liên bang chuẩn bị nới lỏng các quy định đó (mục tiêu 6,8 lít/100 km), nhưng sự thay đổi này có thể đi kèm với một tác dụng phụ. Một phần lý do khiến SUV và crossover có lợi nhuận cao là vì chúng có thể được phân loại là "xe tải nhẹ".

Việc phân loại đó cho phép các nhà sản xuất bỏ qua các mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu lẽ ra áp dụng cho ôtô. Các quy định tiết kiệm nhiên liệu mới sẽ phân loại lại crossover và nhiều SUV cỡ nhỏ là ôtô. Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ làm giảm động lực sản xuất nhiều crossover của các hãng.

Trong số các thương hiệu Mỹ, Chrysler Pacifica là mẫu minivan bán chạy nhất. Nhưng một hãng xe không thể tồn tại lâu dài chỉ với một mẫu xe duy nhất trong dòng sản phẩm. Chrysler đang rất cần một mẫu xe thứ hai, và gần đây, hãng hé lộ về sự hồi sinh của dòng sedan. Một chiếc 300 dựa trên Charger có thể sẽ thành công, theo Autoblog.

Ford có Taurus và Mondeo dành cho thị trường Trung Quốc và Trung Đông. Taurus vẫn đang bán rất chạy, còn Mondeo thì ổn định. Cả hai về cơ bản đều là phiên bản nâng cấp của Fusion. Một khả năng khác là Ford sẽ sử dụng nền tảng dẫn động cầu sau của Explorer để chế tạo một chiếc sedan cỡ lớn.

General Motors (GM) chưa đưa ra thông tin chính thức, nhưng có thể ít nhất một trong những thương hiệu của họ sẽ có phiên bản sedan. Dường như Buick đang bổ sung một mẫu sedan vào dòng sản phẩm sau nhiều năm vắng bóng. Mẫu xe này có thể được phát triển từ Cadillac CT5 sử dụng nền tảng Alpha 2.

Cũng có khả năng GM sẽ tận dụng nguồn lực tại Trung Quốc để nhập khẩu Lacrosse. Lacrosse đã ngừng sản xuất tại Mỹ vào năm 2019, nhưng vẫn bán chạy tại Trung Quốc. Lacrosse phiên bản Trung Quốc có lẽ là giải pháp tiết kiệm chi phí nhất nếu GM muốn sớm ra mắt phiên bản sedan cho Buick.

Câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu những mẫu sedan tương lai được lên kế hoạch và đồn đoán tại Mỹ này có còn thu hút được khách hàng hay không. Áp lực chi phí gồm cả giá mua ban đầu và vận hành trong bối cảnh hiện nay liệu có đẩy người tiêu dùng Mỹ vốn chuộng các dòng xe gầm cao và cỡ lớn sang dòng xe gầm thấp hay không sẽ cần thời gian và thực tế chứng minh.

Mỹ Anh