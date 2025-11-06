Các hãng xe Nhật chuyển trung tâm sản xuất từ Trung Quốc sang Ấn Độ

Toyota, Honda và Suzuki đang chi hàng tỷ USD để sản xuất ôtô và xây nhà máy mới ở Ấn Độ nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Toyota, nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới, và Suzuki, công ty dẫn đầu thị trường Ấn Độ với gần 40% thị phần, công bố riêng các khoản đầu tư trị giá 11 tỷ USD để tăng cường năng lực sản xuất và xuất khẩu tại thị trường ôtô lớn thứ ba thế giới.

Tuần trước, Honda cho biết sẽ chọn Ấn Độ làm cơ sở sản xuất và xuất khẩu cho một trong những mẫu xe điện dự kiến.

Chi phí thấp và nguồn lao động dồi dào của Ấn Độ từ lâu đã là điểm thu hút các nhà sản xuất. Nhiều giám đốc điều hành trong ngành cho biết, các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đang đẩy mạnh hoạt động khi chuyển hướng khỏi Trung Quốc, cả về thị trường lẫn cơ sở sản xuất.

Một lợi ích khác là Ấn Độ vẫn gần như đóng cửa với xe điện Trung Quốc, vì vậy các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản - ít nhất là hiện tại - sẽ không phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ BYD và các hãng khác tại đây.

Một dây chuyền sản xuất trong nhà máy của Suzuki ở Ấn Độ. Ảnh: Suzuki

Cuộc chiến giá cả khốc liệt giữa các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đã khiến việc kiếm lợi nhuận tại Trung Quốc trở nên khó khăn. Thêm vào đó, các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đang mở rộng ra nước ngoài và giành giật thị phần từ các đối thủ Nhật Bản ở Đông Nam Á.

"Ấn Độ là một lựa chọn tốt để thay thế Trung Quốc", Julie Boote, nhà phân tích ôtô tại Pelham Smithers Associates ở London, nhận định, đồng thời cho rằng biên lợi nhuận thấp ở Trung Quốc.

"Hiện người Nhật Bản cho rằng đây là một thị trường tốt hơn nhiều vì họ không phải đối mặt với các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc", bà nói.

Các nhà điều hành cho biết những điểm thu hút khác bao gồm chất lượng hàng hóa sản xuất tại Ấn Độ được cải thiện và các ưu đãi từ chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi.

Toyota và Suzuki đều sở hữu phần lớn các đơn vị tại Ấn Độ. Honda sở hữu 100% hoạt động kinh doanh tại đây.

Đầu tư trực tiếp hàng năm của Nhật Bản vào lĩnh vực vận tải Ấn Độ, bao gồm các nhà sản xuất ôtô, đã tăng hơn 7 lần trong thời gian 2021-2024, đạt 294 tỷ yen (2 tỷ USD) vào 2024.

Toyota đang hợp tác với các nhà cung cấp Nhật Bản và Ấn Độ để giảm chi phí và mở rộng sản xuất linh kiện hybrid. Ấn Độ là một thị trường mà nguồn cung linh kiện hybrid đang khan hiếm trong bối cảnh nhu cầu tăng vọt trong năm nay.

Một giám đốc điều hành tại một nhà cung cấp lớn của Toyota cho biết, hãng đã nội địa hóa các sản phẩm của mình. "Vấn đề không còn nằm ở thông số kỹ thuật toàn cầu nữa mà là ở thông số kỹ thuật địa phương".

Tuần trước, theo Reuters, Toyota có kế hoạch ra mắt 15 mẫu xe mới và nâng cấp tại Ấn Độ vào cuối thập kỷ này và mở rộng mạng lưới phân phối ở khu vực nông thôn. Hãng đặt mục tiêu chiếm 10% thị phần xe con trước khi kết thúc thập kỷ, từ mức 8% hiện tại.

"Thị trường Ấn Độ cực kỳ quan trọng và sẽ tăng trưởng trong tương lai", Chủ tịch Toyota Koji Sato phát biểu với các phóng viên tại Japan Mobility Show tuần trước, đồng thời lưu ý rằng nhiều nhà sản xuất ôtô khác cũng đang chú ý đến thị trường này.

Năm 2024, Toyota công bố khoản đầu tư hơn 3 tỷ USD để mở rộng sản xuất tại nhà máy hiện có ở miền nam Ấn Độ thêm khoảng 100.000 xe mỗi năm và xây dựng một nhà máy mới ở bang Maharashtra, dự kiến đi vào hoạt động trước năm 2030. Khoản đầu tư này dự kiến nâng công suất sản xuất của Toyota tại Ấn Độ lên hơn một triệu xe.

Trong báo cáo thu nhập quý công bố ngày 5/11, nhà sản xuất ôtô này nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của Ấn Độ đối với lợi nhuận, đặc biệt khi hoạt động kinh doanh tại Bắc Mỹ bị ảnh hưởng bởi thuế quan.

Tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ đạt trung bình 8% trong ba năm tài chính vừa qua, một bước tiến mà chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi muốn duy trì bằng cách thu hút thêm các nhà sản xuất nước ngoài. Chính phủ đang triển khai các ưu đãi để khuyến khích họ sản xuất hàng hóa cho cả thị trường trong nước và quốc tế.

Ấn Độ đã sản xuất khoảng 5 triệu xe con trong năm tài chính vừa qua, trong đó gần 800.000 xe được xuất khẩu và số còn lại bán tại thị trường nội địa.

Doanh số trong nước tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu tăng 15%.

Việc chính phủ Ấn Độ hạn chế đầu tư của Trung Quốc thực chất là một hình thức hỗ trợ khác, khiến các nhà sản xuất ôtô mới của Trung Quốc khó thâm nhập thị trường và các hãng hiện hữu như MG của SAIC và BYD khó mở rộng hoạt động.

"Lập trường bảo hộ của Ấn Độ lại là một điều may mắn cho các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản", Gaurav Vangaal của S&P Global Mobility nhận định. "Chính vì vậy, họ nhìn thấy cơ hội mở rộng đầu tư vào Ấn Độ, nâng cao khả năng cạnh tranh về giá so với các đối thủ trong nước".

Các công ty nội địa như Tata và Mahindra & Mahindra đã và đang mở rộng sản phẩm với dòng SUV, giành thị phần từ Suzuki. Trước đại dịch, Suzuki chiếm khoảng 50% thị trường xe con.

Ấn Độ chưa bao giờ là một thị trường dễ dàng. Các nhà sản xuất ôtô nước ngoài như Ford và General Motors trước đây đã gặp khó khăn và phải rút lui.

Đối với Honda, Ấn Độ là thị trường lớn nhất cho mảng kinh doanh xe máy vốn mang lại lợi nhuận cao của hãng, và hiện hãng có ý định đẩy mạnh mảng kinh doanh ôtô, Giám đốc điều hành Toshihiro Mibe phát biểu tại triển lãm ở Tokyo.

Honda cho biết ba thị trường trọng tâm hàng đầu của hãng trong lĩnh vực ôtô là Mỹ, tiếp theo là Ấn Độ và Nhật Bản.

Honda có kế hoạch biến Ấn Độ thành cơ sở sản xuất và xuất khẩu một trong những mẫu xe điện thuộc serie Zero, với một mẫu sẽ được xuất khẩu sang Nhật Bản và các thị trường châu Á khác từ năm 2027.

Khoản đầu tư 8 tỷ USD của Suzuki vào Ấn Độ chủ yếu nhằm mục đích mở rộng năng lực sản xuất tại địa phương lên 4 triệu xe mỗi năm, từ mức khoảng 2,5 triệu xe hiện nay. Maruti Suzuki, chi nhánh tại Ấn Độ của hãng, là nhà sản xuất ôtô bán chạy nhất và là nhà xuất khẩu ôtô lớn nhất cả nước.

"Chúng tôi muốn phát triển Ấn Độ thành trung tâm sản xuất toàn cầu của Suzuki", Chủ tịch Toshihiro Suzuki phát biểu với các phóng viên bên lề triển lãm. "Chúng tôi muốn tăng cường xuất khẩu từ Ấn Độ".

Mỹ Anh