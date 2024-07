Các hãng xe Mỹ giảm tham vọng về ôtô điện

Tom Libby, Giám đốc phân tích tại S&P Global Mobility, xác nhận xe điện có những tiến độ về mặt hiệu suất bán hàng thuần túy. Nhưng bên dưới những con số đó là các ưu đãi khổng lồ. "Điều này không bền vững và đang gây ra tổn thất cho các nhà sản xuất", ông nói.

Thực tế, Ford đã lỗ gần 4,7 tỷ USD trong hoạt động kinh doanh xe điện vào năm 2023 và dự kiến lỗ tới 5,5 tỷ USD năm nay. Hồi tháng 2, hãng cho biết thế hệ xe điện tiếp theo sẽ được ra mắt "chỉ khi chúng có thể có lãi".

Ngoài ra, một lý do khác cho sự do dự xe điện của các hãng ôtô Mỹ là họ đang ở trong thời điểm đầy khó khăn về mặt chính trị đối với ngành, theo New York Times. Các quy định về ôtô của Mỹ có thể thay đổi đáng kể nếu cựu Tổng thống Donald Trump thắng cử vào tháng 11. Trong chiến dịch tranh cử năm nay, ông Trump đã cam kết hủy bỏ nhiều chính sách của Tổng thống Biden, trong đó có chính sách khuyến khích sử dụng xe điện để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Trong lúc này, Ford ngày càng tập trung vào sản xuất xe lai xăng - điện (hybrid) để thu hút những người chưa sẵn sàng sử dụng xe thuần điện. Họ đặt mục tiêu tăng gấp bốn lần sản lượng xe hybrid trong vài năm tới.

Phiên An (theo Reuters, NYT, CNBC)