Các hãng Trung Quốc 'chi 38 tỷ USD mua thiết bị sản xuất chip với công nghệ Mỹ'

Các công ty Trung Quốc được cho là đã chi hơn 38 tỷ USD năm ngoái để mua thiết bị sản xuất chip chứa công nghệ Mỹ bất chấp lệnh cấm.

Theo tài liệu của Ủy ban đặc biệt về Trung Quốc của Hạ viện Mỹ được Reuters thu thập, một số công ty Trung Quốc lợi dụng sự không nhất quán trong các quy định của Mỹ và đồng minh như Nhật Bản, Hà Lan để mua công cụ sản xuất chip. Ủy ban kêu gọi nhóm đồng minh cần đưa ra lệnh cấm rộng hơn thay vì thu hẹp với một số nhà sản xuất chip cụ thể ở Trung Quốc.

Nội dung tài liệu cho thấy riêng năm 2024, Trung Quốc mua 38 tỷ USD thiết bị từ 5 nhà cung cấp công cụ sản xuất hàng đầu nhưng không vi phạm lệnh cấm, tăng 66% so với năm 2022. Gần 39% doanh số đến từ các công ty như Applied Materials, Lam Reseach, KLA (Mỹ), ASML (Hà Lan) và Tokyo Electron (Nhật Bản). "Số lượng thiết bị này giúp Trung Quốc ngày càng cạnh tranh hơn trong sản xuất nhiều loại chất bán dẫn", nội dung tài liệu nêu.

Một bảng mạch chứa các chip đời cũ. Ảnh: Bảo Lâm

Mark Dougherty, Chủ tịch Tokyo Electron tại Mỹ, cho biết doanh số của công ty bắt đầu giảm trong năm nay, một phần do các quy định mới và sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa chính phủ Mỹ và Nhật Bản. "Dựa trên quan điểm của Mỹ, rõ ràng kết quả vẫn chưa đạt như mong muốn", Dougherty nói.

Applied Materials, Lam Reseach chưa đưa ra bình luận, còn ASML và KLA "chờ đợi công bố đầy đủ". Trong khi đó, đại diện Ủy ban cho biết các công ty đã nhận thông báo và đang hợp tác để giải quyết vấn đề.

Trước đó, một số báo cáo cho thấy ba công ty Trung Quốc trở thành khách hàng lớn của các nhà sản xuất công cụ kể trên, gồm SwaySure Technology, Shenzhen Pengxinxu Technology và SiEn Integrated Circuits.

Theo giới quan sát, việc Trung Quốc vẫn có thể chi hàng chục tỷ USD mua thiết bị làm chip cho thấy chiến lược cấm vận của Mỹ chưa đạt hiệu quả. "Các phân khúc công cụ ngách trước đây giờ đã trở thành chiến trường", Craig Singleton, chuyên gia của tổ chức nghiên cứu Foundation for Defense of Democracies, nhận định.

Ngày 12/9, Mỹ bổ sung 23 công ty Trung Quốc vào danh sách thực thể bị hạn chế với lý do gây ảnh hưởng đến lợi ích an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ. Trong danh sách có hai công ty bị cáo buộc mua thiết bị sản xuất chip cho tập đoàn bán dẫn hàng đầu SMIC.

Bảo Lâm (theo Reuters, AP)