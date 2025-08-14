'Mỹ bí mật gắn thiết bị theo dõi vào lô hàng chip AI'

Chính phủ Mỹ được cho là đã bí mật lắp thiết bị theo dõi vị trí vào các lô hàng chip AI nguy cơ buôn lậu sang Trung Quốc, theo Reuters.

Việc bí mật gắn chip theo dõi của chính phủ Mỹ nhằm phát hiện các lô hàng chip AI có bị tuồn sang các quốc gia hạn chế xuất khẩu hay không. Biện pháp này chỉ áp dụng cho những lô hàng được đánh giá có nguy cơ buôn lậu cao.

Theo Reuters, hành động trên giúp nhà chức trách có bằng chứng để xử lý các cá nhân và công ty cố ý trục lợi, vi phạm quy định của Mỹ. Các thiết bị theo dõi vị trí từng được cơ quan thực thi pháp luật Mỹ sử dụng trong nhiều thập kỷ để theo dõi sản phẩm bị cấm xuất khẩu, như linh kiện máy bay, và hiện áp dụng vào việc ngăn chặn buôn lậu chip tiên tiến.

Chip H200 của Nvidia tại triển lãm Computex ở Đài Loan tháng 6/2024. Ảnh:Khương Nha

Năm người hoạt động trong chuỗi cung ứng máy chủ AI tiết lộ rằng những thiết bị nhỏ và tinh vi đã được gắn trên thùng hàng, thậm chí bên trong các máy chủ của Dell, Super Micro, tích hợp chip Nvidia và AMD. Không ai biết rõ bên nào hay thời điểm nào việc lắp đặt diễn ra này.

Tuy nhiên, giới buôn lậu dường như cũng biết về việc bị gắn chip. Một bản khai, được nộp cùng đơn khiếu nại của Bộ Tư pháp Mỹ hồi đầu năm, mô tả một nghi phạm hướng dẫn đồng bọn dò tìm thiết bị theo dõi trên máy chủ Quanta H200 có chứa chip Nvidia với lới nhắn: "Hãy xem có thiết bị theo dõi nào trên đó không, phải tìm thật kỹ. Ai mà biết họ sẽ làm gì". Một nguồn tin khác nói đã thấy video quay một nhà phân phối gỡ thiết bị theo dõi khỏi máy chủ Dell và Super Micro, một số có kích thước lớn tương đương smartphone.

Bộ Thương mại Mỹ và FBI từ chối bình luận, còn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết không nắm vấn đề này. Nvidia, AMD không bình luận, trong khi Super Micro nói họ không chia sẻ các biện pháp và chính sách bảo mật để bảo vệ hoạt động, đối tác và khách hàng trên toàn cầu, còn Dell nói không biết về thiết bị theo dõi trong các lô hàng sản phẩm của mình.

Huy Đức