Các hãng ôtô lãi nhiều hơn trong đại dịch

So với trước đại dịch Covid-19, các hãng bán được ít ôtô hơn trong 2021, doanh thu cũng thấp hơn, nhưng lợi nhuận lại tăng.

Những thách thức chưa từng thấy mà cả ngành công nghiệp ôtô phải đối mặt trong 2021 dẫn tới kết quả tài chính chưa từng có với phần lớn các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Nghiên cứu của Motor1 từ các báo cáo tài chính của 19 hãng xe trên toàn thế giới cho thấy, số lượng ôtô bán ra trong 2021 ít hơn so với trước đại dịch, nhưng lợi nhuận vẫn tăng.

Theo báo cáo của Aston Martin, BMW, Daimler, Ferrari, Ford, Geely, General Motors, Honda, Hyundai, Isuzu, Mazda, Renault-Nissan, Stellantis, Subaru, Suzuki, Tata, Tesla, Toyota và Volkswagen, tổng doanh thu của 19 hãng xe này trong năm qua là 1,89 nghìn tỷ USD. Kết quả này tăng 13% so với 2020, nhưng giảm 6% so với trước đại dịch là năm 2019. Tuy nhiên, tổng số xe bán được lại tỷ lệ nghịch.

Trong 2021, những hãng này bán được 69,54 triệu xe, tăng 2% so với 2020, nhưng giảm 14% so với 2019. Điều này có nghĩa họ đã tăng giá xe và giảm ưu đãi trong năm qua. Xu hướng trái ngược giữa doanh số và lợi nhuận có thể được giải thích phần nào qua tình trạng thiếu xe mới do thiếu linh kiện. Có ít xe hơn cùng nhu cầu tăng cao đã khiến giá xe tăng theo.

Lợi nhuận trung bình của mỗi xe bán ra trong 2021 là 27.270 USD, tăng 11% so với 2020 và tăng 10% so với 2019.

Mặc cho tác động từ đại dịch đối với các nền kinh tế toàn cầu, cũng như ảnh hưởng từ sự đứt gãy chuỗi cung ứng lên ngành công nghiệp ôtô, 19 nhà sản xuất thiết bị gốc này vẫn kiếm được nhiều tiền hơn trong 2021 so với hai năm trước. Lợi nhuận thu được từ hoạt động của các hãng (tổng doanh thu trừ đi chi phí sản xuất và các phụ phí bán hàng/hành chính) là 143,97 tỷ USD.

Ferrari là hãng xe có lãi nhất tính trên mỗi xe bán ra trong 2021. Ảnh: Ferrari

Có nghĩa, trong 2021, với mỗi 100 USD tiền bán xe, các hãng này có 7,6 USD tiền lãi. Trong khi đó, trong 2020 chỉ là 3,6 USD và trong 2019 cũng chỉ là 5,1 USD. Mức tăng trong năm qua đặc biệt gây ấn tượng khi so sánh lợi nhuận với tổng số xe bán ra.

Và nếu so sánh lợi nhuận ở mỗi xe bán ra, con số cũng vẫn gây ấn tượng. Trong 2019, các hãng này lãi 1.270 USD mỗi xe bán được, và trong 2020 là 892 USD. Nhưng trong 2021, lợi nhuận đạt tới 2.069 USD.

Việc tập trung vào dòng SUV và xe điện giúp các hãng này bù đắp cho những thua lỗ từ dòng xe động cơ đốt trong, như sedan. Nguồn cung linh kiện thu hẹp, họ phải nắm bắt mọi cơ hội có thể và tìm cách thu lợi từ những sản phẩm hiện hành, duy trì các dây chuyền sản xuất.

Trong số những thương hiệu này, Ferrari tiếp tục là hãng xe có lãi nhất. Biên lợi nhuận của hãng siêu xe tăng từ mức 21,4% trong 2020 lên 25,5% trong 2021. Dựa trên những con số này, Ferrari thu được 106.078 USD mỗi xe bán ra trong năm qua, vượt xa so với á quân là Tesla, với 6.693 USD mỗi xe.

Mỹ Anh