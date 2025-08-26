Các hãng nước ngoài đua ra mắt xe điện, trạm sạc ở Nhật Bản

Các hãng ôtô nước ngoài đua nhau giới thiệu xe điện mới, phát triển cơ sở hạ tầng sạc nhanh trước sự hờ hững của các hãng nội địa.

Các nhà sản xuất ôtô nước ngoài đang giới thiệu một loạt xe điện mới tại Nhật Bản, một thị trường mà xe điện vẫn chưa được chấp nhận rộng rãi. Nỗ lực độc lập nhằm mở rộng mạng lưới cơ sở hạ tầng sạc điện cũng đang được đẩy mạnh.

Trong thời kỳ cầm quyền của cựu thủ tướng Yoshihide Suga vào năm 2020 và 2021, Nhật Bản công bố chiến lược "tăng trưởng xanh" với cam kết đạt được trung hòa carbon vào năm 2050. Kế hoạch này cũng đặt mục tiêu cho tất cả xe con mới bán trong nước phải là xe điện hoặc xe hybrid vào năm 2035.

Tuy nhiên, tiến độ vẫn còn chậm. Năm 2024, xe điện chỉ chiếm 1,6% doanh số ôtô trong nước, thậm chí thấp hơn mức hơn 2% của năm trước. Mẫu xe điện nhỏ gọn Sakura của Nissan nhận được nhu cầu cao sau khi ra mắt vào năm 2022 và góp phần nâng cao nhận thức, nhưng lo ngại về thời gian sạc và phạm vi lái có thể vẫn tồn tại, làm giảm sự chấp nhận rộng rãi từ người tiêu dùng.

Trong khi các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản vẫn còn ngần ngại chuyển đổi từ dòng xe hybrid phổ biến, các đối thủ nước ngoài đang thách thức hiện trạng này. Theo đuổi sự điện hóa hoàn toàn, Audi của Đức ra mắt mẫu Q6 e-tron, một chiếc SUV thể thao điện cỡ trung, vào mùa xuân năm nay.

Xe điện Audi Q6 e-tron tại Nhật Bản. Ảnh: Audi

Được xây dựng trên nền tảng chỉ dành cho xe điện thế hệ tiếp theo phát triển cùng Porsche, cũng là thành viên của tập đoàn Volkswagen, Q6 e-tron cung cấp phạm vi hoạt động 644 km chỉ với một lần sạc. Tùy chọn mở rộng đưa con số này lên đến 731 km, yếu tố có thể giảm bớt đáng kể lo ngại về phạm vi.

BYD, nhà sản xuất xe điện lớn nhất Trung Quốc, ra mắt mẫu SUV Sealion 7 vào tháng 4. Nhờ phiên bản có giá dưới 5 triệu yen (34.000 USD), mẫu xe này bán được 416 chiếc tại Nhật Bản vào tháng 5, lần đầu tiên lọt vào danh sách 10 xe nhập khẩu thuộc thương hiệu nước ngoài hàng đầu của Hiệp hội các nhà nhập khẩu ôtô Nhật Bản. Công ty có kế hoạch giới thiệu một mẫu xe điện mini được thiết kế đặc biệt vào nửa cuối năm 2026.

Khi các nhà sản xuất ôtô tung ra các mẫu xe mới, cơ sở hạ tầng sạc đang ngày càng được chú ý. Mạng lưới sạc nhanh do Audi, Porsche và Volkswagen xây dựng đã mở rộng lên 374 địa điểm trên toàn quốc trong ba năm.

Đến năm 2026, thương hiệu xe sang Lexus của Toyota sẽ tham gia hợp tác, cho phép người lái sử dụng bộ sạc tại bất kỳ đại lý nào của 4 thương hiệu và các địa điểm khác.

Audi đã mở hai trung tâm sạc công suất cao ở trung tâm Tokyo và một trung tâm thứ ba gần nút giao thông cao tốc Shin-Tomei ở Atsugi, tỉnh Kanagawa. Mỗi địa điểm đều trang bị bộ sạc nhanh 150 kW và mở cửa 24 giờ cho tất cả người dùng xe điện, bất kể thương hiệu nào.

Mercedes Nhật Bản cũng làm theo. Vào tháng 7, một công ty liên kết đã mở trạm sạc nhanh 150 kW đầu tiên tại một công viên ở Chiba theo thỏa thuận hợp tác với chính quyền thành phố.

Trạm sạc xe điện của Mercedes ở Chiba, Nhật Bản. Ảnh: Mercedes

Đối với các nhà sản xuất ôtô nước ngoài, Nhật Bản dường như là một thị trường xe điện chưa phát triển, với nhu cầu tiềm ẩn đáng kể về loại phương tiện này. Giám đốc thương hiệu Audi Nhật Bản, Matthias Schepers, mô tả quốc gia này là một "đại dương xanh".

Schepers cho biết Audi Nhật Bản coi các trung tâm sạc là một cách để giảm bớt tình trạng thiếu hụt các lựa chọn sạc ở khu vực đô thị và hướng đến việc giải phóng nhu cầu bị dồn nén của cư dân chung cư, những người vẫn còn ngần ngại mua xe điện chủ yếu do thiếu khả năng tiếp cận các trạm sạc thuận tiện.

Tại Mỹ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xem xét các ưu đãi cho xe điện, trong khi doanh số xe hybrid, bao gồm cả các mẫu xe Nhật Bản, vẫn đang tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, triển vọng vẫn chưa chắc chắn trong bối cảnh các biện pháp thuế quan mạnh tay do ông Trump đưa ra. Nếu các nhà sản xuất Nhật Bản bị thúc đẩy khai thác các thị trường mới, chiến lược hệ thống truyền động của họ sẽ phải đối mặt với một thử thách thực sự.

Mỹ Anh (theo Japan Times)