Các hãng bay Trung Quốc có thể rút niêm yết khỏi Mỹ

China Eastern Airlines và China Southern Airlines được dự báo sẽ rời thị trường chứng khoán Mỹ sau 25 năm niêm yết tại đây.

Tuần trước, 5 công ty quốc doanh Trung Quốc gồm hãng bảo hiểm China Life Insurance, hãng nhôm Aluminium Corporation of China (Chalco) và các hãng dầu Sinopec, Sinopec Shanghai Petrochemical Co, PetroChina thông báo sẽ nộp đơn xin rút niêm yết khỏi sàn chứng khoán New York trong tháng này.

Việc này khiến Redmond Wong - chiến lược gia khu vực Trung Quốc tại Saxo Bank dự báo hai hãng hàng không Trung Quốc là China Eastern Airlines và China Southern Airlines cũng sớm theo chân. Hai hãng bay này do Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản thuộc Chính phủ Trung Quốc (SASAC) kiểm soát, tương tự 4 trong 5 công ty sắp rút niêm yết ở trên.

Các hãng bay này cũng nằm trong danh sách dọa hủy niêm yết của Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), với lý do giới chức Mỹ không thể kiểm toán. Cổ phiếu hai hãng này đã giảm lần lượt 1,6% và 1,4% trong phiên giao dịch tại Trung Quốc hôm 15/8.

Giới chức chứng khoán Mỹ đang siết kiểm soát các doanh nghiệp niêm yết có công ty mẹ đặt trụ sở ở Trung Quốc và Hong Kong. Hàng chục quốc gia đã cho phép kiểm toán viên Mỹ tiếp cận sổ sách doanh nghiệp. Tuy nhiên, Trung Quốc và Hong Kong vẫn từ chối, với lý do bảo mật và lo ngại an ninh quốc gia.

China Eastern Airlines đã huy động 227 triệu USD khi IPO tại Mỹ năm 1997. Trong khi đó, China Southern Airlines thu về 632 triệu USD cùng năm đó. Cả hai hãng này cũng niêm yết trên sàn Hong Kong.

Gary Ng – nhà kinh tế học cấp cao tại Natixis nhận định việc các doanh nghiệp Trung Quốc muốn hủy niêm yết tại Mỹ "không phải là tín hiệu tốt cho cuộc tranh cãi về kiểm toán giữa hai nước". "Chúng ta có thể chứng kiến nhiều công ty nhà nước và tư nhân khác của Trung Quốc làm điều tương tự", ông dự báo.

Tâm điểm của vài tuần tới sẽ là các hãng Internet và thương mại điện tử Trung Quốc, Wong cho biết, do các công ty này nắm giữ "lượng dữ liệu khổng lồ" về hàng triệu người dùng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức Trung Quốc. Những cái tên sẽ được chú ý là Alibaba, Baidu, BiliBili, JD.com, Pinduoduo, Sohu.com, iQIYI, KE, Weibo và Tencent Music Entertainment.

Bắc Kinh và Washington từ lâu đã thảo luận về nguy cơ các công ty Trung Quốc bị hủy niêm yết tại Mỹ. Tuy nhiên, khả năng Trung Quốc nhượng bộ "đang ngày càng mong manh trong bối cảnh hai nước ngày càng cạnh tranh lẫn nhau trên toàn cầu", Wong nhận định.

Hà Thu (theo Bloomberg)