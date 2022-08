5 công ty Trung Quốc rút niêm yết khỏi Mỹ

5 doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có hãng bảo hiểm China Life Insurance và đại gia dầu mỏ Sinopec, vừa quyết định rút niêm yết khỏi sàn NYSE.

Hôm nay, các công ty quốc doanh Trung Quốc gồm hãng bảo hiểm China Life Insurance, hãng nhôm Aluminium Corporation of China (Chalco) và các hãng dầu Sinopec, Sinopec Shanghai Petrochemical Co, PetroChina thông báo sẽ nộp đơn xin rút niêm yết khỏi sàn chứng khoán New York trong tháng này.

Cả 5 công ty trên đều đã bị Mỹ đưa vào danh sách bị dọa hủy niêm yết hồi tháng 5, với lý do giới chức Mỹ không thể kiểm toán. Dù vậy, thông báo của 5 công ty này không đề cập đến việc này. Quyết định trên cũng được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao Mỹ - Trung gia tăng sau chuyến thăm Đài Loan tuần trước của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Bắc Kinh và Washington từ lâu đã thảo luận về nguy cơ các công ty Trung Quốc bị hủy niêm yết tại Mỹ. "Các công ty này vẫn tuân thủ chặt chẽ quy định của thị trường vốn Mỹ từ khi niêm yết. Quyết định trên được đưa ra sau khi họ tự cân nhắc hoạt động kinh doanh của mình", Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc cho biết trong thông báo hôm nay.

Danh sách dọa hủy niêm yết của Mỹ gồm khoảng 270 công ty, trong đó có các tên tuổi như Alibaba, JD và Baidu. Alibaba tuần trước cho biết sẽ tìm cách niêm yết chính ở Hong Kong.

Cổ phiếu cả 5 công ty trên đều đi xuống trong phiên giao dịch ngoài giờ tại Mỹ. China Life Insurance và Sinopec giảm lần lượt 5,7% và 4,3%. Aluminium Corporation of China giảm 1,7%. PetroChina mất 4,3%. Sinopec Shanghai Petrochemical giảm 4,1%.

"Trung Quốc đã gửi đi tín hiệu họ đang dần mất kiên nhẫn với việc đàm phán kiểm toán", Kai Zhan – cố vấn cấp cao tại hãng luật Yuanda nhận định. Các công ty trên cho biết khối lượng giao dịch tại Mỹ với cổ phiếu của họ khá nhỏ so với các sàn khác.

PetroChina nói rằng sàn Hong Kong và Thượng Hải "có thể đáp ứng nhu cầu huy động vốn của công ty". China Life và Chalco thì khẳng định sẽ nộp đơn vào ngày 22/8. Sinopec và PetroChina sẽ nộp sau đó một tuần.

Hà Thu (theo Reuters)