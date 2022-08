Các hãng bay dừng kiểm tra thẻ hành lý

Tại lối ra nhà ga đến nội địa, các hãng hàng không sẽ dừng kiểm tra thẻ hành lý để tiết kiệm thời gian, tạo luồng di chuyển thông thoáng.

Ngày 29/8, đại diện Vietnam Airlines Group cho biết việc dừng kiểm tra thẻ hành lý đã được hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco phối hợp với các sân bay thực hiện từ một tuần trước. Hãng bay không bố trí người kiểm tra thẻ như trước đây mà sẽ kiểm tra ngẫu nhiên hành lý.

Tại sân bay Nội Bài, nhiều camera an ninh đã được lắp thêm ở khu vực đảo hành lý, lối ra và bố trí lực lượng ứng trực theo dõi. Để thuận tiện nhận biết hành lý, Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách nên cá nhân hóa hành lý, gắn thẻ nhận dạng (name tag) có thông tin tên và số điện thoại trên vali.

Các hãng cung cấp miễn phí "name tag" cho khách tại quầy làm thủ tục. Hành khách cũng có thể dán một sticker lớn hay buộc một dải ruy băng màu giúp nhận ra hành lý của mình từ xa. Hành lý ký gửi được khuyến cáo không chứa tài sản có giá trị.

Sân bay Nội Bài tháng 6/2022. Ảnh: Ngọc Thành

Các hãng cũng đề nghị hành khách kiểm tra hành lý trước khi rời khỏi sân bay để đảm bảo đã lấy đúng hành lý của mình, không nhầm của người khác.

"Việc dừng kiểm tra thẻ hành lý từng được triển khai trong thời gian dịch Covid -19 bùng phát. Trên thế giới, nhiều sân bay cũng đã áp dụng", đại diện Vietnam Airlines Group nói.

Dịp cao điểm 2/9 tới, sân bay Nội Bài dự kiến đón lượng hành khách tăng 20% so với ngày thường, ngày cao nhất có thể đạt mức 80.000 lượt khách. Sân bay đã tăng cường 20% nhân viên kiểm soát an ninh hàng không tại tất cả các khu vực, đảm bảo toàn bộ hành khách, hành lý được kiểm tra, soi chiếu an ninh trước khi đưa lên máy bay.

Tại khu vực soi chiếu, các lực lượng sẽ tăng kiểm tra trực quan với hành khách qua cổng từ mà không có báo động và với hành lý xách tay mà không có hình ảnh nghi vấn.

Đoàn Loan