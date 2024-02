Các đồng tiền châu Á hưởng lợi khi Fed hạ lãi suất

Nhân dân tệ, yen và won bớt áp lực còn rupee Ấn Độ mạnh lên là triển vọng cho các đồng tiền lớn châu Á nếu Fed hạ lãi suất.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến giảm lãi suất năm nay có thể không phải là tin tốt cho USD nhưng một số đồng tiền châu Á sẽ được hưởng lợi.

Bởi lẽ, lãi suất tăng giúp đồng tiền của một quốc gia mạnh lên, trong trường hợp này là thu hút đầu tư nước ngoài và tăng nhu cầu USD. Nhưng khi đồng bạc xanh yếu đi thì đó là tích cực với một số thị trường khác, điều thường xảy ra khi Fed cắt giảm lãi suất trong các giai đoạn không phải khủng hoảng kinh tế.

Fed đã có quan điểm ôn hòa hơn vào tháng 12/2023 nhưng vẫn giữ nguyên lãi suất cơ bản từ 5,25% đến 5,5% trong cuộc họp tháng trước. Thị trường hiện kỳ vọng lãi suất sẽ bắt đầu hạ từ mùa hè. Công cụ CME FedWatch dự báo đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản đầu tiên xảy ra sớm nhất là vào tháng 6. Sau đây là vài dự đoán về các đồng tiền châu Á nếu Fed hành động.

USD tại một phòng giao dịch của ngân hàng ở TP HCM ngày 14/11/2022. Ảnh: Thanh Tùng

Nhân dân tệ dừng giảm giá

Nếu Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào mùa hè sẽ thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và giảm bớt một số áp lực lên nhân dân tệ. Chênh lệch lãi suất là một cách để so sánh trái phiếu thông qua sự khác biệt về lợi tức mà chúng mang lại.

Khác với các đồng tiền lớn khác như yen Nhật Bản hoặc USD có tỷ giá hối đoái tự do, Trung Quốc giữ kiểm soát nghiêm ngặt về đồng nhân dân tệ, thông qua việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) ấn định tỷ giá trung tâm hàng ngày.

Theo Arun Bharath, Giám đốc đầu tư Bel Air Investment Advisors, Trung Quốc đã cố gắng ổn định đồng nhân dân tệ so với USD và dự kiến tiếp tục như vậy. Nhân dân tệ đã giảm xuống bảy đổi một USD, phản ánh tình hình kinh tế yếu hơn tại Trung Quốc."Đồng tiền này khó mất giá thêm khi giới chức đẩy mạnh kích thích tài khóa, tăng trưởng tín dụng và thúc đẩy giá bất động sản", Bharath nói.

Rupee Ấn Độ mạnh lên

Rupee Ấn Độ có thể hưởng lợi từ giao dịch chênh lệch lãi suất năm nay, một chiến lược trong đó các nhà giao dịch vay các loại tiền tệ có lãi suất thấp để mua tài sản có lãi suất cao như trái phiếu.

Anindya Banerjee, Phó chủ tịch nghiên cứu tiền tệ và phái sinh tại Kotak Securities cho biết có nhiều giao dịch chênh lệch lãi suất với các loại tiền tệ như yen hoặc euro. Và khi lãi suất giảm ở Mỹ sẽ có giao dịch USD. "Những điều đó tích cực với đồng tiền Ấn Độ", Anindya Banerjee nói.

Rupee cũng có thể mạnh lên trong bối cảnh Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) có thể nới lỏng chính sách tiền tệ chậm hơn so với các ngân hàng trung ương khác. Tốc độ cắt giảm lãi suất của RBI sẽ "chậm hơn nhiều" so với Fed vì Ấn Độ không gặp phải vấn đề lạm phát như châu Âu hay Mỹ. "Chính sách tài khóa đang phát huy tác dụng, nền kinh tế hoạt động rất tốt", Banerjee nói.

Rupee đã mạnh lên mức 82,82 đổi một USD trong 3 tháng qua. Năm ngoái, nội tệ Ấn Độ giảm 0,6% so với USD, nhỏ hơn nhiều so với mức giảm 11% hồi 2022.

Won Hàn Quốc bớt áp lực

Đồng won của Hàn Quốc đã chịu áp lực 3 năm qua. Nhưng triển vọng kinh tế cải thiện và chính sách nới lỏng của Fed sẽ giúp giảm bớt căng thẳng đó năm nay.

"Là loại tiền tệ có lãi suất thấp và tính chu kỳ cao, chúng tôi cho rằng won sẽ là một trong những đồng tiền được hưởng lợi chính từ nới lỏng của Fed trong nửa cuối năm. Vì lãi suất thấp hơn không chỉ giảm áp lực lên won thông qua cơ chế tỷ giá mà còn thúc đẩy triển vọng tăng trưởng toàn cầu", Simon Harvey, Trưởng bộ phận phân tích ngoại hối Monex, nhận định.

Mức tăng của won phụ thuộc mức độ Fed cắt giảm lãi suất. Harvey cho rằng nội tệ Hàn Quốc có thể tăng giá từ 5% đến 10% nếu Fed quyết liệt và chỉ tăng 3% trong trường hợp nhẹ tay. Triển vọng kinh tế Hàn Quốc cũng kỳ vọng cải thiện năm nay. Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự đoán GDP nước này tăng trưởng 2,3% trong 2024 và 2025, cao hơn mức 1,4% của năm ngoái.

Yen Nhật bớt mất giá

USD giảm 0,19% so với yen hôm 19/2, đưa tỷ giá về mức 149,94 yen đổi một USD. Nhưng đồng bạc xanh vẫn tăng hơn khoảng 6% so với yen đầu năm đến nay, do Nhật Bản duy trì chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo. Điều này tạo ra khoảng cách lớn giữa lãi suất trái phiếu của hai nước, làm tăng sức hấp dẫn của USD.

Dữ liệu hàng tuần mới nhất từ cơ quan quản lý thị trường Mỹ cho biết các nhà đầu cơ lại tăng bán ròng yen, với quy mô 9,2 tỷ USD, mức cao nhất trong hơn hai tháng. Diễn biến làm dấy lên suy đoán của các nhà đầu tư rằng chính quyền Nhật Bản có thể can thiệp để tăng giá nội tệ.

Takeshi Minami, Kinh tế trưởng tại Viện nghiên cứu Norinchukin, dự kiến xu hướng tiền tệ sẽ đổi hướng vào một thời điểm nào đó vào cuối năm nay khi Fed tiến tới cắt giảm lãi suất và Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất. "Tôi không mong đợi yen sẽ giảm nhiều kể từ đây", Minami nói trên Bloomberg.

BOJ đã nới kìm hãm lãi suất trái phiếu với 3 điều chỉnh trong chương trình kiểm soát đường cong lợi suất kể từ tháng 12/2022, những biện pháp được các nhà quan sát xem là nhằm giảm áp lực lên đồng yen. Nhật Bản cũng từng can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối ba lần vào 2022, khi yen chạm mức thấp nhất nhiều thập kỷ, có thời điểm tiệm cận mức 152 yen đổi một USD.

Đến 19/2, USD giữ giá ổn định sau khi tăng cao trong tuần thứ năm liên tiếp nhờ dữ liệu lạm phát mạnh. Dollar Index, theo dõi đồng tiền này so với 6 đồng tiền khác, ít thay đổi ở mức 104,18, sau khi tăng 0,18% vào tuần trước.

Biên bản cuộc họp cuối của Fed dự kiến diễn ra vào thứ tư (21/2) có thể là thông tin chính được công bố cho các nhà đầu tư tuần này. Thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất khoảng 90 điểm cơ bản trong năm nay.

Phiên An (theo CNBC, Reuters, Bloomberg)