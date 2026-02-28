Ông Trump lệnh cho chính phủ Mỹ ngừng hợp tác với Anthropic

Tổng thống Donald Trump chỉ đạo toàn bộ cơ quan liên bang Mỹ ngừng sử dụng sản phẩm của Anthropic, startup AI nổi tiếng với mô hình Claude, tuyên bố "không cần đến chúng".

"Tôi đang chỉ đạo toàn bộ cơ quan liên bang trong chính phủ Mỹ lập tức ngừng sử dụng các công nghệ của Anthropic. Chúng ta không cần và không muốn sử dụng chúng, cũng như sẽ không hợp tác với họ một lần nào nữa", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 27/2.

Ông cho biết Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác thuộc chính phủ sẽ có 6 tháng để loại bỏ hoàn toàn sản phẩm của Anthropic. "Nếu họ không hỗ trợ quá trình này, tôi sẽ dùng toàn quyền Tổng thống, kèm với những hậu quả dân sự và hình sự, để buộc Anthropic chấp hành", ông nói.

Lầu Năm Góc cũng xếp Anthropic vào danh sách "mối đe dọa với chuỗi cung ứng", định danh thường dành cho những doanh nghiệp ở các quốc gia đối thủ của Mỹ. Điều này đồng nghĩa các tập đoàn và công ty quốc phòng Mỹ sẽ bị cấm sử dụng AI của Anthropic trong các hợp đồng với Lầu Năm Góc.

Phát ngôn viên Anthropic chưa bình luận về thông tin.

Theo Reuters, công ty này năm ngoái đạt thỏa thuận trị giá tối đa 200 triệu USD nhằm phát triển sản phẩm AI cho quân đội Mỹ. Họ là phòng thí nghiệm AI đầu tiên triển khai mô hình trên mạng lưới bí mật của Mỹ, cũng là công ty đầu tiên phát triển mô hình được xây dựng riêng theo yêu cầu của các khách hàng chuyên bảo đảm an ninh quốc gia.

Mô hình Claude của Anthropic được nhiều cơ quan tình báo và quân đội Mỹ sử dụng. Theo Axios, quân đội Mỹ từng triển khai Claude trong chiến dịch đột kích và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng trước.

Động thái trên được tiến hành sau khi kết thúc hạn chót mà Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra nhằm giải quyết tranh cãi với Anthropic, xoay quanh vai trò của AI trong an ninh quốc gia. Anthropic nói họ chỉ muốn bảo đảm giới hạn từ Lầu Năm Góc rằng Claude sẽ không bị sử dụng cho việc giám sát hàng loạt người Mỹ hoặc trong hệ thống vũ khí hoàn toàn tự động.

Tuy nhiên, nhiều tháng đàm phán kín bất ngờ bùng phát thành tranh luận công khai. Ngày 26/2, công ty bác bỏ đề nghị mới của Bộ Quốc phòng Mỹ và cho biết các điều khoản hợp đồng "được trình bày như một sự thỏa hiệp nhưng lại đi kèm ngôn ngữ pháp lý cho phép các biện pháp bảo vệ đó bị phớt lờ tùy ý". Lầu Năm Góc áp thời hạn 17h01 chiều 27/2, yêu cầu Anthropic chấp thuận, nếu không sẽ đối mặt với biện pháp đáp trả từ chính quyền Trump.

"Những đe dọa này không làm thay đổi lập trường của chúng tôi: chúng tôi không thể, với lương tâm của mình, chấp thuận điều đó," CEO Anthropic Dario Amodei tuyên bố trên website công ty. Quyết định của ông Trump được đưa ra sau khi một số quan chức tại Lầu Năm Góc lên mạng xã hội chỉ trích Anthropic.

Logo Claude của Anthropic trên smartphone. Ảnh: Cnet

Cuộc tranh cãi khiến các nhà phát triển AI ở Thung lũng Silicon ngạc nhiên và ngày càng nhiều nhân viên từ công ty đối thủ của Anthropic như OpenAI, Google lên tiếng ủng hộ lập trường của CEO Anthropic Dario Amodei thông qua thư ngỏ và diễn đàn. Ngày 27/2, Elon Musk, nhà sáng lập xAI và mô hình Grok, đứng về phía chính quyền Trump, khi viết trên X: "Anthropic ghét nền văn minh phương Tây". Ngược lại, một trong những đối thủ gay gắt nhất của Amodei là CEO OpenAI Sam Altman đặt câu hỏi về động thái "mang tính đe dọa" của Lầu Năm Góc khi trả lời CNBC. Altman cho rằng OpenAI và phần lớn lĩnh vực AI đều có chung những "lằn ranh đỏ". Amodei từng làm tại OpenAI, trước khi ông và một số lãnh đạo khác rời đi để thành lập Anthropic năm 2021. Thượng nghị sĩ Mark Warner của bang Virginia đánh giá các biện pháp trừng phạt đối với Anthropic "làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về việc liệu các quyết định an ninh quốc gia có đang được đưa ra dựa trên phân tích thận trọng hay bị chi phối bởi các cân nhắc chính trị".

Điệp Anh tổng hợp