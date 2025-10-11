Các đội hình quân nhân, khí tài trong lễ duyệt binh Triều Tiên

Khối các quân nhân từng tham chiến ở tỉnh Kursk của Nga, mang theo quốc kỳ Triều Tiên và Nga diễu qua lễ đài.

Tháng 8/2024, Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga. Triều Tiên đã cử lực lượng sang hỗ trợ Nga đẩy lùi lực lượng Ukraine và giải phóng tỉnh Kursk hồi cuối tháng 4. Chủ tịch Kim Jong-un hồi giữa năm khẳng định gửi quân tham chiến tại Kursk là "chính đáng và thực thi quyền chủ quyền để bảo vệ quốc gia anh em".

Trong cuộc điện đàm với ông Kim ngày 12/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ cảm kích "tinh thần hy sinh của quân nhân Triều Tiên", khẳng định hành động của họ thể hiện lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng.