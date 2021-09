Các điểm đến nổi tiếng thế giới xưa và nay

Trên Reddit, hơn nửa triệu độc giả từ khắp thế giới đã tham gia vào một dự án mang tên Old Photos In Real Life. Theo đó, họ lần lượt đăng lên các bức ảnh cùng chụp một địa điểm, và thời gian cách nhau từ vài thập kỷ đến hàng thế kỷ như một cách nhớ về quá khứ. Dưới đây là một số điểm du lịch nổi tiếng được Bored Panda tổng hợp và giới thiệu đến độc giả.

Trên ảnh là khách tới tham quan Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan tại New York, Mỹ và đang đứng trước kiệt tác Washington Crossing The Delaware vào hai năm 1910-2019. Tác giả bức tranh nổi tiếng này là họa sĩ người Mỹ gốc Đức Emanuel Leutze. Ảnh: Reddit