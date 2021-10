Các điểm đến nổi tiếng sẽ thế nào vào năm 2050?

Theo các nhà khoa học, thế giới sau 40 năm nữa nhiệt độ toàn cầu có thể cao hơn 3 độ C so với hiện tại. Nhiều thành phố gần bờ biển sẽ biến mất dưới mực nước. Trên ảnh là tượng Nữ thần Tự Do, Mỹ hiện tại và trong tương lai. Ảnh: Climate Central