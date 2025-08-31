Các đại học tuyển bổ sung nhiều ngành hot

Nhiều trường đại học tuyển bổ sung hàng trăm suất, điểm sàn phổ biến 17-18 điểm, với nhiều ngành hot như IT, Trí tuệ nhân tạo, Chip bán dẫn và công nghệ đóng gói, Thiết kế vi mạch bán dẫn...

Tối 30/8, trường Đại học Sư phạm TP HCM thông báo tuyển bổ sung 230 sinh viên cho 7 ngành, gồm Công nghệ giáo dục, Ngôn ngữ Nga, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Quốc tế học, Công nghệ thông tin. Trường nhận hồ sơ từ ngày 3 đến 16/9.

Nếu dùng điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh phải đạt từ 18,25 trở lên mới được nộp hồ sơ. Trong đó, ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có điểm sàn cao nhất - 22. Thí sinh cũng có thể đăng ký tuyển bổ sung bằng điểm đánh giá năng lực chuyên biệt.

Trường lưu ý điểm chuẩn của hai phương thức nói trên được tính theo tổ hợp gốc (tùy ngành sẽ có các tổ hợp gốc khác nhau), các tổ hợp còn lại sẽ chênh lệch 0,25-0,75 điểm.

Ví dụ, ngành Công nghệ giáo dục lấy điểm chuẩn thi tốt nghiệp là19,25 tại tổ hợp gốc A01 (Toán, Lý, Anh). Thí sinh đăng ký ngành này ở tổ hợp B08 (Toán, Sinh, Anh) cần đạt tối thiểu 18,5.

Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) cũng tuyển bổ sung 110 sinh viên cho 7 ngành ở phân hiệu Vĩnh Long. Thí sinh đăng ký xét bằng học bạ phải đạt điểm trung bình THPT của ba môn theo tổ hợp từ 6,5 trở lên.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, điểm nhận hồ sơ là 18 với các ngành Kinh doanh nông nghiệp, Công nghệ và đổi mới sáng tạo, Robot và trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư), 19 với các ngành Tiếng Anh thương mại, Thuế, Quản trị khách sạn, Luật kinh tế.

Trường nhận hồ sơ tới hết ngày 15/9, công bố kết quả sau ba ngày.

Ở phía Bắc, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển bổ sung cho 10 chương trình dạy bằng tiếng Anh. Tùy ngành, trường sẽ tuyển bằng điểm học bạ kết hợp giải học sinh giỏi (PT2), điểm thi tốt nghiệp (PT3), điểm thi đánh giá năng lực HSA (PT4), điểm thi đánh giá tư duy TSA (PT5). Chỉ tiêu mỗi ngành khoảng 10-15 sinh viên, điểm điều kiện từ 18 trở lên.

Đại học Phenikaa tuyển cho 50 ngành, nhiều ngành được đánh giá "hot" như Trí tuệ nhân tạo, Chip bán dẫn và công nghệ đóng gói, Khoa học máy tính, Kỹ thuật điện tử - viễn thông (thiết kế vi mạch bán dẫn)... Trường không công bố chỉ tiêu cụ thể của từng ngành, nhận hồ sơ tới hết 2/9.

Thí sinh có thể xét học bạ, dùng điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực (HSA), đánh giá tư duy (TSA) và đánh giá đầu vào đại học (VSAT). Điểm sàn các phương thức cụ thể như sau:

Trường Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) tuyển bổ sung cho tất cả 25 ngành đào tạo, điểm sàn thi tốt nghiệp từ 15 - bằng với ngưỡng trúng tuyển đã công bố hôm 23/8.

Thí sinh đăng ký từ nay tới 30/9.

Năm nay, gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, với tổng khoảng 7,6 triệu nguyện vọng. Trung bình, một em đặt gần 9 nguyện vọng, cao vọt so với mọi năm.

Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chậm nhất 2/9.

Những trường chưa đủ chỉ tiêu tuyển bổ sung đến tháng 12/2025. Nếu đã xác nhận nhập học, thí sinh không được tham gia xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được hiệu trưởng cho phép không nhập học.

Tân sinh viên nhập học Đại học Phenikaa, ngày 28/8. Ảnh: Fanpage Đại học Phenikaa

Thanh Hằng