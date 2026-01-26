Các đại học châu Á thống trị bảng xếp hạng AI

18 gương mặt trong top 20 đại học dạy AI tốt nhất thế giới ở châu Á, dẫn đầu là Đại học Bắc Kinh, theo CS Rankings.

Bảng xếp hạng đại học dạy khoa học máy tính nói chung và trí tuệ nhân tạo (AI) nói riêng năm 2026 của CS Rankings cập nhật giữa tháng 1.

Theo đó, toàn bộ 10 trường hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo nằm ở châu Á. Trung Quốc chiếm tới 7 vị trí đầu bảng. Ngoài quốc gia này, Singapore và Hàn Quốc cùng có một trường trong top 10.

Xét trong top 20, các đại học từ châu Á tiếp tục "vượt mặt" các châu lục khác, chiếm tới 8 vị trí trong nhóm từ 11 tới 20. Mỹ chỉ góp hai gương mặt.

Danh sách 20 trường đào tạo tốt nhất về AI trên thế giới tính tới đầu năm 2026 như sau:

Xếp hạng Trường Quốc gia Trung bình nhân số bài báo trong lĩnh vực Số giảng viên đã xuất bản bài báo 1 Đại học Bắc Kinh Trung Quốc 13.4 95 2 Đại học Thanh Hoa Trung Quốc 12.7 91 3 Đại học Chiết Giang Trung Quốc 12.6 83 4 Đại học Giao thông Thượng Hải Trung Quốc 11.9 88 5 Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Trung Quốc 11.6 44 6 Đại học Nam Kinh Trung Quốc 10 96 7 Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc Trung Quốc 9.8 61 8 Đại học Quốc gia Singapore Singapore 9.4 42 9 Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc Hàn Quốc 8.8 53 10 Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân Trung Quốc 8.7 64 11 Đại học Nhân dân Trung Quốc Trung Quốc 8.6 40 12 Đại học Công nghệ Nanyang Singapore 8.5 42 13 Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong Trung Quốc 7.3 50 14 Đại học Carnegie Mellon Mỹ 7.1 55 Đại học Fudan Trung Quốc 7.1 48 16 Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc 6.7 47 17 Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc Trung Quốc 6.4 57 18 Đại học Illinois tại Urbana-Champaign Mỹ 6.3 44 19 Đại học Trung văn Hong Kong Trung Quốc 6.0 28 20 Đại học Trí tuệ Nhân tạo Mohamed bin Zayed UAE 5.3 46

CS Rankings là bảng xếp hạng các trường dạy khoa học máy tính hàng đầu trên thế giới, căn cứ dữ liệu. Thay vì dựa vào danh tiếng và đánh giá chéo của giảng viên các trường như QS hay THE, hệ thống này đo lường bằng số lượng bài báo khoa học và số giảng viên có bài xuất bản tại các hội nghị và tạp chí khoa học uy tín nhất trong ngành.

Các bài báo được tính có nội dung nằm trong số những ngách sau: Trí tuệ nhân tạo, Thị giác máy tính, Học máy, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Internet và truy xuất thông tin.

Hơn 470 trường được xếp hạng tính đến tháng 1/2026, tăng gần 200 trường so với hồi tháng 9 năm ngoái. Việt Nam có hai đại diện là Đại học Vin Uni (hạng 301) và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (hạng 355).

Sinh viên Đại học Bắc Kinh, tháng 11/2025. Ảnh: Peking University.

Khánh Linh