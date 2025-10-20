Các công nghệ độc đáo trong sân bóng lớn nhất Việt Nam

Mái vòm đóng mở tự động và mặt cỏ mô-đun lai là hai trong số những công nghệ chưa từng có ở Việt Nam, được công bố sẽ tích hợp vào sân bóng 60.000 chỗ ngồi vừa khởi công tại Hưng Yên.

Phối cảnh sân PVF có sức chứa 60.000 chỗ ngồi tại Hưng Yên. Ảnh: PVF

Sáng 19/10, sân vận động PVF, nằm trong quần thể tổ hợp thể thao – dịch vụ rộng 920.000 m2, được khởi công tại Hưng Yên. Khi hoàn thành, đây sẽ là công trình thể thao lớn nhất của Việt Nam kể từ Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình được đưa vào hoạt động năm 2002.

Theo đơn vị thiết kế, công trình sẽ áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến thế giới, nổi bật là mái vòm đóng mở tự động, mặt cỏ mô-đun hybrid và hệ thống kỹ thuật tích hợp thông minh.

Điểm nhấn đầu tiên nằm ở mái vòm. Phần mái có thể đóng hoặc mở hoàn toàn chỉ trong khoảng 12 đến 20 phút. Đây là công nghệ được sử dụng tại các sân vận động hàng đầu thế giới như AT&T Stadium ở Mỹ hay Al-Bayt tại Qatar.

Trong thông cáo hôm qua, đơn vị thiết kế sân PVF cho biết họ lấy cảm hứng từ sân AT&T. Điểm nhấn nổi bật của sân này là hệ mái vòm thép khổng lồ với cặp dầm vòm hộp thép dài khoảng 373 m – dài nhất thế giới, sâu 10,7 m, rộng 5 m, chịu lực khoảng 8.618 tấn. Mái có kết cấu trượt với hai tấm màng xuyên sáng kích thước 78 m x 125 m, vận hành đóng/mở chỉ trong 12 phút, kết hợp hệ cửa kính end-zone cao 36 m, rộng 55 m, mở trong 18 phút, tạo nên không gian linh hoạt và thoáng đãng.

Theo HowStuffWorks, mái đóng mở giúp các sân chủ động ứng phó với thời tiết. Khi trời mưa lớn, nắng gắt hay gió mạnh, mái có thể che phủ toàn bộ khán đài và mặt cỏ. Còn khi trời đẹp, mở mái giúp thông gió tự nhiên, tạo cảm giác như ở ngoài trời. Điều này sẽ giúp chất lượng chuyên môn trận đấu tốt lên, đồng thời bảo vệ được mặt cỏ khỏi thời tiết cực đoan.

SVĐ VPF mới khởi công Diện mạo sân lớn nhất Việt Nam trong tương lai.

Cơ chế vận hành của mái khá phức tạp. Hệ thống gồm nhiều tấm thép hoặc màng sợi PTFE trượt trên ray bằng động cơ điện. Sợi PTFE có khả năng chịu nhiệt cực cao và nhẹ, nên được dùng phổ biến trong các mái vòm hiện đại. Các cảm biến được gắn khắp kết cấu để kiểm soát độ lệch, tốc độ di chuyển, đồng thời có cơ chế phanh khẩn cấp bảo đảm an toàn.

Theo Popular Mechanics, việc mái vòm nặng hàng nghìn tấn có thể di chuyển êm và chính xác là một thành tựu kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác cao. Vật liệu PTFE nhẹ, bền, chống tia cực tím và giảm tiếng ồn từ mưa, giúp người xem vẫn thoải mái dù điều kiện bên ngoài thay đổi.

Hiện, kỷ lục thời gian đóng hoặc mở mái vòm nhanh nhất thuộc về sân Chase của Inter Miami tại Mỹ, với 4 phút 30 giây. Trong khu vực Đông Nam Á chỉ có hai sân sở hữu công nghệ tương tự, là sân Quốc gia Singapore và Quốc tế Jakarta (Indonesia).

Mặt cỏ lai (hybrid), kết hợp giữa cỏ tự nhiên và sợi nhân tạo cũng là điểm nhấn của sân mới tại Hưng Yên. Theo SIS Pitches, loại cỏ này có thể được tạo ra bằng cách khâu cỏ tự nhiên và sợi nhân tạo lại với nhau, tạo ra mặt sân ổn định và phẳng hơn nhiều so với cỏ thuần tự nhiên. Tất cả 20 CLB Ngoại hạng Anh hiện đều dùng mặt cỏ lai, chủ yếu từ nhà cung cấp Desso GrassMaster hoặc SISGrass.

Ưu điểm của mặt cỏ này là chịu tải trọng lớn, thoát nước nhanh, ít hư hại và dễ bảo trì. Ở khí hậu nhiệt đới gió mùa như Việt Nam, điều đó đặc biệt quan trọng vì sân phải chịu mưa nhiều và nắng gắt. Trong trận Việt Nam hạ Nepal 1-0 trên sân Thống Nhất tối 14/10 ở vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik đã nói rằng trời mưa lớn đã ảnh hưởng đến mặt sân và là nguyên nhân khiến đội tuyển không thể thắng đậm.

Cỏ mô-đun lai. Ảnh: Reform Sports

Mặt cỏ lai còn đảm bảo an toàn cho các cầu thủ, giảm nguy cơ chấn thương và thậm chí giúp họ di chuyển nhanh hơn. Phần lớn sân bóng 11 người ở Việt Nam sử dụng mặt cỏ tự nhiên, khiến sân gồ ghề và dễ làm cầu thủ trầy xước. Các sân cỏ nhân tạo thì không có độ đàn hồi cao, càng dễ khiến người chơi chấn thương.

Cấu trúc mô-đun cỏ còn cho phép tháo lắp từng phần nếu cần thay đổi công năng, giúp sân có thể phục vụ cả bóng đá, biểu diễn nghệ thuật hay sự kiện lớn mà không mất nhiều thời gian cải tạo. Sân mới dự kiến có thể tổ chức nhiều sự kiện âm nhạc có quy mô, để có thể thu hút những ngôi sao giải trí hạng A.

Với 60.000 ghế, sân mới sẽ đứng thứ tư Đông Nam Á về sức chứa, sau Bukit Jalil (Malaysia) 87.411, Quốc tế Jarkarta 82.000 và Bung Karno (Indonesia) 77.193 ghế. So với châu Á, sân PVF sẽ nằm trong Top 40 về sức chứa. Hiện tại, sân Mỹ Đình có 40.192 ghế, chỉ đứng thứ 130 châu lục.

Sức chứa chỉ là một mặt của câu chuyện. Sân lớn mở ra cơ hội tổ chức những trận đấu vòng loại, trận chung kết cấp khu vực, và các sự kiện giải trí thu hút lượng khán giả lớn. Yếu tố quyết định nguồn thu là tần suất sử dụng cho các sự kiện lớn.

Sự xuống cấp của sân Mỹ Đình đã khiến Việt Nam mất nhiều cơ hội tổ chức các sự kiện giải trí quy mô lớn, như sự kiện K-Time năm ngoái. Sân Mỹ Đình cũng từng bị người hâm mộ Australia ví như để "chăn bò", vì mặt cỏ quá xấu.

Về mặt đô thị, một sân cỡ này có thể kéo theo đầu tư hạ tầng, dịch vụ và du lịch cho địa phương, biến sân thành một đầu mối kinh tế chứ không chỉ là công trình thể thao. Nếu không phải giờ cao điểm, việc di chuyển từ sân bay Nội Bài tới sân PVF chỉ mất khoảng 60 phút, và cách sân bay Cát Bi (Hải Phòng) 90 phút.

Trong lễ khởi công hôm qua, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang nói rằng dự án nằm trong tổ hợp thể thao, văn hóa Công an Nhân dân. Vì thế, bên trong sân được thiết kế như một tổ hợp thể thao, giải trí đa năng. Hệ thống khán đài bao quanh sân có khu kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, phòng báo chí, khu VIP và khu ẩm thực. Màn hình LED, hệ thống âm thanh và chiếu sáng đạt chuẩn truyền hình quốc tế.

Sân lớn nhất Việt Nam sẽ không có đường chạy dành cho điền kinh, giống sân Hòa Xuân (Đà Nẵng) hay Pleiku (Gia Lai). Điều này giúp các khán đài nằm gần mặt sân hơn, tăng cường trải nghiệm cho người hâm mộ. Ngoài ra, bãi đỗ xe rộng hơn 180.000 m2 giúp phục vụ hàng chục nghìn khán giả cùng lúc.

Hoàng An tổng hợp