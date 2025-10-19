Khởi công sân vận động lớn nhất Việt Nam

Hưng YênBộ Công an khởi công xây dựng sân PVF đa năng với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, được xem là biểu tượng mới của thể thao Việt Nam, sáng 19/10.

Lễ khởi công diễn ra tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF ở Hưng Yên có sự tham dự của Tổng bí thư Tô Lâm. Bộ Công an làm chủ đầu tư, còn Công ty cổ phần Vinhomes là tổng thầu xây dựng.

Sân có diện tích 55.000 m2 với 60.000 chỗ ngồi, sẽ là sân có sức chứa lớn nhất Việt Nam khi vượt qua SVĐ Quốc gia Mỹ Đình 40.000 chỗ. Trước đây, SVĐ Cần Thơ từng có sức chứa hơn 50.000 chỗ, nhưng nay giảm còn 30.000 sau khi cải tạo.

Phối cảnh sân PVF có sức chứa 60.000 chỗ ngồi tại Hưng Yên. Ảnh: PVF

Dự án không chỉ phục vụ riêng cho Bộ Công an mà nhằm giúp Việt Nam có một sân vận động tầm cỡ châu Á để tổ chức các sự kiện thể thao, giải trí. "Đây sẽ là trung tâm kết nối thể thao, văn hóa và du lịch của đất nước và trong khu vực", Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nói. "Sân được thiết kế vượt chuẩn quốc tế cho các sự kiện thể thao lớn như Olympic, ASIAD, World Cup".

Bộ trưởng Bộ Công an còn cho biết đây là dự án đầu tư cơ sở vật chất quan trọng, cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược về phát triển con người toàn diện và xây dựng một quốc gia hùng cường. Vị trí xây dựng được đánh giá là nằm tại cửa ngõ giao thương quan trọng, hội tụ đủ yếu tố về không gian phát triển và khả năng kết nối.

Tổng bí thư Tô Lâm (giữa) đến dự Lễ khởi công xây dựng sân vận động PVF tại Hưng Yên sáng 19/10/2025. Ảnh: PVF

Sân PVF nằm trong quần thể tổ hợp thể thao – dịch vụ 920.000 m2. Ngoài sân chính, hệ thống bãi đỗ xe khoảng 180.000 m2. Đơn vị thiết kế cho biết lấy cảm hứng từ sân AT&T ở Mỹ và sân Quốc gia Singapore.

Công trình có đủ bốn khán đài, các khu chuyên môn cho kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, báo chí, cầu thủ, VIP, dịch vụ ẩm thực. Bên cạnh đó, sân có ba điểm nhấn lần đầu xuất hiện ở một SVĐ tại Việt Nam.

Thứ nhất là thiết kế mái vòm có thể đóng mở hoàn toàn tự động chỉ trong 12 đến 20 phút. Hạng mục này được tham chiếu từ mô hình của sân AT&T có mái vòm đóng mở lớn nhất thế giới. Thứ hai là mặt sân sử dụng công nghệ cỏ mô-đun hybrid, tương tự sân Wembley (Anh) và sân Quốc gia Singapore. Công nghệ này kết hợp giữa cỏ tự nhiên và nhân tạo để tăng độ bền, thoát nước nhanh, chịu tải trọng lớn và bảo trì thuận tiện.

Thứ ba là khu VIP nhằm phục vụ những khách hàng cao cấp. Các phòng này có ban công toàn cảnh, dịch vụ ẩm thực cao cấp cùng lối đi riêng biệt để đảm bảo riêng tư...

Tổng bí thư Tô Lâm (thứ sáu từ trái sang) cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và đại diện tổng thầu xây dựng bấm nút khởi công xây dựng sân vận động PVF sáng 19/10/2025. Ảnh: PVF

Khi hoàn thành, sân PVF sẽ là công trình thể thao lớn nhất của Việt Nam kể từ Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình vào năm 2002 để tổ chức SEA Games 2003. Ngoài sân PVF, sân Việt Trì ở Phú Thọ cũng đang có kế hoạch nâng cấp từ 20.000 lên 35.000 chỗ ngồi.

Với thiết kế tương tự, sân Quốc gia Singapore khởi công từ tháng 9/2010 và chính thức hoạt động vào tháng 6/2014. Kinh phí xây dựng là 1,87 tỷ USD Singapore, tương đương 38.000 tỷ đồng. Trong khi đó, sân AT&T có thời gian xây dựng từ năm 2006 đến 2009. Kinh phí tính theo tỷ giá năm 2024 là 1,91 tỷ USD, tương đương 50.000 tỷ đồng.

Hiếu Lương