Các chiến sĩ 'bắn tim' gửi người dân

Nhiệt độ Hà Nội hôm nay khoảng 28 độ C. Từ quảng trường Ba Đình tới cung thể thao Quần Ngựa hơn 2 km, các nữ du kích miền Nam ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn tươi cười, tạo hình trái tim thể hiện tình cảm với người cổ vũ. Ảnh: Đức Đồng
Từ miền Nam ra tập luyện hồi đầu tháng 6, trải qua mùa hè nóng bức ở Hà Nội, các cô gái đã phần nào quen với thời tiết, nếp sinh hoạt của người dân nơi này. Phút chia tay, họ đều muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp với bạn bè ở Thủ đô. Ảnh: Đức Đồng
Trên đường di chuyển tới điểm tập kết ở cung Quần Ngựa, do vẫn phải đứng trong hàng lối, cách xa với người dân, nữ cảnh sát đặc nhiệm Bộ Công an vẫn có cách thể hiện tình cảm. Ảnh: Lưu Quý
Tại sân Quần Ngựa, chiến sĩ Công binh tay bồng súng, tay tạo hình trái tim, cười tươi đáp lễ những cổ động viên nhiệt tình suốt từ hôm tổng hợp luyện ngày 21/8 đến giờ. Ảnh: Đức Đồng
Công binh là một trong những khối mặc quân phục mới dịp A80 - với màu vàng tượng trưng cho đất, màu xám của xi măng và đen của thuốc nổ. Thời chiến, họ giữ nhiệm vụ "mở đường thắng lợi", thời bình tiên phong làm cầu xây đường, cứu hộ cứu nạn... Ảnh: Đức Đồng
Các nam sĩ quan Gìn giữ hòa bình Bộ Công an trên đường Văn Cao. Ảnh: Lưu Quý
Những quân nhân hành tiến mạnh, đều, đẹp trên thao trường, xong nhiệm vụ về đời thường lại có những khoảnh khắc dễ thương. Ảnh: Lưu Quý
Các chiến sĩ khối Phòng cháy chữa cháy gửi hình ảnh trái tim. Ảnh: Lưu Quý
Trải qua 4-5 tháng tập luyện, 5 đợt tổng luyện trên quảng trường Ba Đình (hai lần tổng hợp luyện tối 21/8, 24/8; một lần sơ duyệt tối 27/8, một lần tổng duyệt sáng 30/8 và đến buổi chính lễ sáng nay), các chiến sĩ ít nhiều thấm mệt, nhưng vẫn tìm cách tri ân người dân. Ảnh: Đức Đồng
Một chiến sĩ cảnh sát trao cử chỉ thân thiện với cả rừng người trên phố Văn Cao. Ảnh: Lưu Quý
Lên xe trở về đơn vị, nam chiến sĩ dân quân tự vệ không quên thả tim đáp lại những cánh tay vẫy chào tạm biệt của người dân. Ảnh: Đức Đồng
Vừa bước đều, các nữ sĩ quan thông tin liên lạc vừa vẫy tay chào người dân bên đường. Ảnh: Đức Đồng
Nhóm phóng viên