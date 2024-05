Các cầu thủ được Ten Hag đưa về Man Utd chơi thế nào

2. Tyrell Malacia, 16 triệu, từ Feyenoord tháng 7/2022. Malacia chưa chơi trận nào mùa này do phục hồi chậm sau chấn thương. Tuy nhiên, bỏ qua sự cố không may, hậu vệ trái 24 tuổi vẫn là mẫu cầu thủ mà Man Utd phải có trong quá trình tái thiết: trẻ, chất lượng và giá không quá cao. Trước khi nghỉ mùa này, Malacia đã chơi ổn định suốt bốn mùa tại Feyenoord và 39 trận mùa trước tại Old Trafford.