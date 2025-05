Các câu hỏi mới về văn hóa lái xe khi thi bằng lái từ 1/6

Bộ đề sát hạch lái xe mới do Bộ Công an biên soạn bổ sung và chỉnh sửa nhiều câu hỏi về đạo đức, văn hóa khi lái xe.

Từ tháng 6, bộ đề sát hạch thi lý thuyết lái xe mới do Bộ Công an biên soạn sẽ chính thức được áp dụng vào các kỳ thi lấy giấy phép lái xe, bổ sung và chỉnh sửa nhiều câu hỏi, tăng tính thực tiễn và bám sát với điều kiện giao thông thực tế hơn bộ đề do Bộ GTVT biên soạn trước đó.

Những sửa đổi lớn nhất của bộ đề này là bỏ mục "nghiệp vụ vận tải", thêm các câu hỏi về xe điện, và đặc biệt là tăng cường nhiều câu hỏi liên quan đến đạo đức, ý thức và văn hóa khi tham gia giao thông, ví dụ như cách dùng còi, đèn cảnh báo, kỹ năng cứu nạn.

Câu hỏi về cách dùng còi văn minh được bổ sung vào bộ đề sát hạch mới từ 1/6. Ảnh: An Hồ

Ở bộ đề cũ, các câu hỏi liên quan đến văn hóa lái xe bao gồm 21 câu, ở bộ đề mới tăng lên 25 câu, trong đó nhiều câu hỏi được chỉnh sửa nội dung câu trả lời, nhiều câu bị loại bỏ, thay thế. Các câu hỏi mới ở phần này chủ yếu là về kỹ năng cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra cháy xe, bao gồm (đáp án đúng được gạch dưới):

Câu 202. Người lái xe, chủ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nên thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy như thế nào dưới đây?

1. Không lắp đặt thêm thiết bị điện, phụ kiện không đúng theo thiết kế của nhà sản xuất; tuân thủ quy trình vận hành bảo trì bảo dưỡng định kỳ; thường xuyên kiểm tra phương tiện, khi phát hiện thấy dấu hiệu khác lạ (khó nổ, có hơi xăng, có tiếng kêu bất thường, nhiệt độ của máy cao, có mùi khét) cần khắc phục ngay.

2. Khi để xe trong nhà, ở nơi trông giữ xe phải tắt khóa điện, để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; không mua xăng, dầu ở các điểm bán tự phát, không rõ nguồn gốc; không sử dụng các biện pháp "tiết kiệm xăng, dầu" khi chưa được kiểm chứng về mức độ an toàn có thể gây hỏng xe hoặc dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy cao.

3. Không để các chất dễ cháy, dễ bắt lửa trong xe, dưới yên xe, trong cốp xe, trong khoang động cơ. Đối với xe điện cần chọn địa điểm sạc an toàn, sử dụng các thiết bị sạc đúng cách và giám sát quá trình sạc.

4. Cả ba ý trên.

Câu 203. Người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ phải thực hiện những biện pháp gì dưới đây để chữa cháy trong trường hợp phương tiện bị cháy, xét thấy có khả năng dập tắt đám cháy?

1. Tắt khóa điện, hô hoán để mọi người đến trợ giúp chữa cháy, gọi Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (điện thoại 114).

2. Nếu nhiên liệu chưa trào ra ngoài (ngọn lửa chưa cháy dữ dội) thì có thể sử dụng nước, hoặc bất kỳ chất, phương tiện chữa cháy có được để dập lửa; nếu nhiên liệu đã trào ra ngoài (ngọn lửa cháy dữ dội) thì phải sử dụng các bình chữa cháy, cát, chăn chiên, bao tải, vải nhúng nước để dập lửa.

3. Cả hai ý trên.

Câu 204. Khi phát hiện thấy có ngọn lửa, khói hoặc nhiệt độ cao bất thường từ phương tiện giao thông do mình điều khiển người lái xe phải làm gì trước tiên?

1. Bình tĩnh, đưa xe sát vào lề đường, tránh xa nơi có nhiều người, nhiều chất dễ cháy và tắt khóa điện, thực hiện các bước chữa cháy.

2. Hô hoán để mọi người đến trợ giúp chữa cháy, gọi Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng y tế để sẵn sàng hỗ trợ cứu người.

3. Nếu nhiên liệu trào ra ngoài, ngọn lửa chưa cháy dữ dội thì tiếp tục sử dụng nước, hoặc bất kỳ chất, phương tiện chữa cháy có được để dập lửa.

4. Cả ba ý trên.

Câu 205. Khi gặp nạn nhân bị bỏng trong vụ tai nạn giao thông, người lái xe cần làm gì?

1. Gọi số 115 để thông báo về tình trạng tai nạn và yêu cầu hỗ trợ y tế ngay lập tức. Quan sát hiện trường để giúp nạn nhân, đồng thời tránh gây tổn thương cho mình.

2. Nhanh chóng loại bỏ nguyên nhân gây bỏng bằng cách tách nạn nhân khỏi vật gây cháy, cởi bỏ quần áo nếu bén lửa, ngâm vùng da bị bỏng vào nước sạch hoặc đắp khăn mát, lưu ý không dùng khăn hoặc nước quá lạnh.

3. Nếu nạn nhân còn tỉnh, cần cho uống bù nước. Trong thời tiết lạnh, cần giữ ấm cho cơ thể nạn nhân, sau đó nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

4. Cả ba ý trên.

Ngoài ra, nội dung đáp án của câu hỏi về phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp của người lái xe kinh doanh dịch vụ đã được thay đổi hoàn toàn so với trước đó, cụ thể là:

Câu 184. Người lái xe ô tô vận chuyển hành khách phải có những phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp gì dưới đây?

1. Phải có thái độ lịch sự, tôn trọng, thân mật với hành khách; giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, người già, người khuyết tật, phụ nữ có thai, có con nhỏ và trẻ em.

2. Luôn tu dưỡng bản thân, có lối sống lành mạnh, khiêm tốn, có tác phong làm việc công nghiệp, không tham gia vào các tệ nạn xã hội; tôn trọng người cùng tham gia giao thông đường bộ và có ý thức bảo vệ môi trường.

3. Cả hai ý trên.

Các câu hỏi mới khác bao gồm những tình huống thường gặp hằng ngày, như cách xử sự đúng khi ùn tắc giao thông, gặp đường đi bộ băng qua vạch kẻ đường, trách nhiệm của người có mặt và người liên quan trực tiếp tại nơi xảy ra tai giao thông. Đáng chú ý là xuất hiện những câu hỏi liên quan đến cách dùng còi, đèn khẩn cấp (hazard), là những chức năng thường bị sử dụng sai mục đích với tài xế Việt, bao gồm:

Câu 193. Khi tham gia giao thông việc sử dụng còi xe nên dùng như thế nào để thể hiện là người có văn hóa giao thông?

1. Chỉ bấm còi khi thật sự cần thiết, không bấm còi liên tục hoặc kéo dài, sử dụng còi với mức âm lượng theo quy định.

2. Bấm còi liên tục để các xe khác nhường đường.

3. Bấm còi to khi đi qua khu vực đông dân cư.

4. Không cần dùng còi, tránh gây tiếng ồn là văn minh.

Câu 299. Nút bấm biểu tượng như hình vẽ trên xe ô tô có ý nghĩa như thế nào?

1. Báo hiệu xin đường cho xe đi thẳng.

2. Báo hiệu hệ thống phanh bị lỗi.

3. Báo hiệu xe đang ở tình huống nguy hiểm.

4. Báo hiệu đến thời gian cần bảo dưỡng.

Hồ Tân