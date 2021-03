Các cấp học ở TP HCM tuyển sinh như thế nào

21 quận huyện và TP Thủ Đức gọi trẻ mầm non, tuyển sinh lớp 1 từ 1/7, lớp 6 từ 15/6; tuyển sinh lớp 10 ngày 2 và 3/6, theo quyết định của UBND TP HCM ngày 22/3.

Trong kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2020-2021, UBND TP HCM cho biết sẽ đảm bảo đủ chỗ học cho tất cả học sinh, nhất là con em gia đình chính sách, gia đình nghèo, công nhân.

Ở bậc mầm non, 100% trẻ 5 tuổi đang cư trú tại TP Thủ Đức và 21 quận huyện sẽ vào trường mầm non theo tuyến, do Ban chỉ đạo tuyển sinh quy định. Tuyển sinh ở bậc mầm non dự kiến bắt đầu từ ngày 1/7, công bố kết quả ngày 20/7.

Ở bậc tiểu học, tất cả trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 theo tuyến do Ban chỉ đạo tuyển sinh quy định, không nhận học sinh sớm tuổi và không nhận trái tuyến. Trường hợp ngoại lệ, khi còn chỉ tiêu, Hội đồng tuyển sinh thành phố, quận huyện sẽ quyết định. Việc tuyển sinh lớp 1 dự kiến bắt đầu từ ngày 1/7, công bố kết quả ngày 31/7.

Với tuyển sinh lớp 6, học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học trên địa bàn nào thì học lớp 6 ở các loại hình trường tại nơi đó. Sĩ số mỗi lớp không quá 45 em. Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 15/6, công bố kết quả một tháng sau đó.

Năm nay, TP HCM có thay đổi điều kiện trong việc tuyển sinh lớp 6 tăng cường ngoại ngữ. Việc tuyển sinh vào lớp 6 tăng cường tiếng Anh sẽ mở rộng cho học sinh đã được công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có điểm toàn năm từng kỹ năng từ 6.0 điểm trở lên; hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2; chứng chỉ đạt trình độ A2 trở lên theo khung CEFR.

Ngoài ra, học sinh có chứng chỉ Cambridge Flyer đạt từ 10/15 khiên trở lên; TOEFL Primary Step 2 đạt từ 3/5 huy hiệu trở lên; cấp độ Quickmarch của PTE Young Learners đạt Pass từ 3/5 sao trở lên; học sinh học chương trình tích hợp cấp tiểu học có điểm trung bình môn tiếng Anh tích hợp lớp 5 từ 6.0 trở lên đều được tham gia xét tuyển.

Riêng tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, học sinh dự tuyển phải làm bài khảo sát năng lực. Điều kiện xét tuyển là những học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5 môn tiếng Việt và Toán đạt từ 9 điểm trở lên.

TP HCM còn có một số trường tuyển sinh lớp 6 có dạy các ngoại ngữ Pháp, Trung, Nhật, Đức, Hàn. Tiếng Nhật tại các trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3) và THCS Võ Trường Toản (quận 1). Tiếng Đức tại các trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Lê Quý Đôn (quận 3) và THCS Võ Trường Toản (quận 1). Tiếng Hàn được dạy tại trường THCS Hòa Lư và THCS Bình Thọ (TP Thủ Đức).

Tuyển sinh vào lớp 6 chương trình dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam (chương trình tích hợp) sẽ thay đổi về điều kiện tuyển sinh. Học sinh phải đáp ứng các yêu cầu: hoàn thành chương trình tiểu học theo chương trình tiếng Anh tích hợp hoặc học sinh hoàn thành chương trình tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo, có đủ năng lực tiếng Anh.

Các chứng chỉ tiếng Anh được đưa ra gồm: theo hệ thống Pearson English, học sinh phải có chứng chỉ PTE cấp độ Quickmarch (Pass - số sao tối thiểu 3/5 sao); theo hệ thống Cambridge English, học sinh có chứng chỉ Flyer (số khiên tối thiểu 12/15 khiên). Theo hệ thống ETS, học sinh phải có chứng chỉ TOEFL Primary bậc 2 với số huy hiệu tối thiểu là 3/4 huy hiệu (TOEFL Primary, Step 2, 3 badges). Hoặc các em được đánh giá đạt bài khảo sát năng lực tiếng Anh đầu vào của chương trình (Placement test).

Học sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại TP HCM năm 2020. Ảnh: Quỳnh Trần.

Tuyển sinh lớp 10 năm nay tại TP HCM cũng có nhiều thay đổi đáng kể. Tại kỳ thi tuyển sinh THPT công lập, học sinh đăng ký 3 nguyện vọng xét tuyển, trừ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP HCM).

Học sinh dự thi 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ, dự kiến vào ngày 2 và 3/6. Trong đó, Toán, Văn có thời gian làm bài 120 phút, Ngoại ngữ 90 phút. Nhằm nâng cao vị thế môn ngoại ngữ, điểm thi cả 3 môn được tính hệ số 1 trong tổng điểm xét tuyển, thay vì nhân hệ số 2 với môn Toán, Văn như hàng chục năm trước,

Học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 gồm có: học sinh khuyết tật, học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT; giải quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, giải quốc tế do Bộ hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo cử đi.

Chương trình lớp 10 dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam (tích hợp) có nhiều thay đổi. Các trường sẽ tuyển học sinh tốt nghiệp THCS và đạt đầy đủ một trong hai nhóm điều kiện.

Nhóm 1 là học sinh có tham gia học chương trình tích hợp THCS. Các em sẽ đăng ký 2 nguyện vọng vào lớp 10 tích hợp (nguyện vọng 1 và 2). Các em vẫn thi ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ như thí sinh thi vào lớp 10 thường.

Điểm xét tuyển chương trình tích hợp bằng tổng điểm Toán, Văn, Ngoại ngữ (hệ số 1) cộng điểm trung bình của chương trình tích hợp (theo thang điểm 10).

Nhóm 2 là học sinh không học chương trình tích hợp ở bậc THCS. Muốn dự thi, học sinh phải thỏa các điều kiện: tốt nghiệp THCS loại khá trở lên; có tham gia dự tuyển sinh lớp 10 THPT, ngoài 3 môn quy định phải đăng ký và dự thi môn tích hợp. Thí sinh thuộc nhóm này cũng được đăng ký 2 nguyện vọng chương trình tích hợp (nguyện vọng 1 và 2).

Điểm xét tuyển chương trình tích hợp bằng tổng điểm Toán, Văn, Ngoại ngữ (hệ số 1) cộng điểm thi môn tích hợp (theo thang điểm 10).

Ở khối ngoài công lập, các trường chủ động theo kế hoạch riêng của mình, tuyển sinh từ ngày 1/7 đến 25/8.

TP HCM hiện có 1,74 triệu học sinh các cấp từ mầm non đến THPT, kể cả hệ giáo dục thường xuyên. Mỗi năm TP HCM thường có thêm 50.000-60.000 học sinh tăng dân số cơ học. Việc đảm bảo chỗ học cho tất cả học sinh, kể cả diện tạm trú luôn là bài toán khó cho ngành giáo dục thành phố khi gần đến năm học.

Mạnh Tùng