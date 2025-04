Các bệnh ung thư có thể gây ngứa da

Ngứa da có thể là triệu chứng của ung thư máu, da, gan, túi mật và ống mật.

Nếu thỉnh thoảng cảm thấy ngứa thì khả năng do ung thư không cao. Tuy nhiên, ngứa dai dẳng hoặc ngứa toàn thân có thể do bệnh tiềm ẩn như ung thư, bệnh gan, thận. Một nghiên cứu năm 2019 của các nhà nghiên cứu Mỹ và Đức trên hơn 16.900 bệnh nhân cho thấy những người bị ngứa có khả năng mắc bệnh ác tính liên quan (ung thư) cao hơn gần 6 lần so với người không ngứa.

Cảm giác ngứa liên quan đến ung thư có thể giống như ngứa do các tình trạng da hoặc các nguyên nhân lành tính khác (không phải ung thư), nhưng có một số điểm khác biệt. Chẳng hạn ngứa toàn thân mà không có phát ban hoặc nổi mề đay, ngứa kèm theo các triệu chứng khác như đổ mồ hôi đêm.

Một số loại ung thư có thể gây ngứa da. Trong đó ung thư máu, ung thư da và những bệnh ung thư có thể gây ứ mật dễ gây ngứa nhất.

Ung thư máu

Bất kỳ loại ung thư nào liên quan đến máu đều có thể gây ngứa da, khả năng cao nhất là u lympho da nguyên phát và bệnh bạch cầu dòng tủy. Các loại khác là u lympho Hodgkin, u lympho không Hodgkin không ở da, u tủy đa.

Ung thư da

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, ung thư da thường gây ngứa, nhất là ung thư biểu mô tế bào đáy và ung thư biểu mô tế bào vảy. Ngứa ít gặp hơn ở ung thư hắc tố nhưng vẫn có thể là một triệu chứng.

Ung thư gan, ống mật, tuyến tụy và túi mật

Một số tình trạng có thể ảnh hưởng đến ống mật, dẫn đến tắc nghẽn và tích tụ muối mật trong da có thể gây ngứa lan tỏa. Các triệu chứng khác có thể bao gồm vàng da, nước tiểu sẫm màu, đau bụng và tích tụ dịch trong bụng. Một số bệnh ung thư và bệnh lý có thể góp phần gây ứ mật, chẳng hạn ung thư tuyến tụy, ung thư ống mật, ung thư gan, viêm gan, viêm tụy, sỏi ống mật.

Ung thư âm hộ và hậu môn

Ngứa ở bộ phận sinh dục có nhiều khả năng là do các nguyên nhân khác ngoài ung thư. Tuy nhiên, đây vẫn là triệu chứng của ung thư âm hộ hoặc ung thư hậu môn.

Ung thư vú

Ngứa không phải là triệu chứng phổ biến của ung thư vú nhưng có thể xảy ra, nhất là ung thư vú dạng viêm hoặc bệnh Paget ở vú.

Ung thư vú dạng viêm ít gặp, độ ác tính cao, có thể gây đỏ ở một bên ngực, nhũ hoa bị lõm và da sần sùi giống vỏ cam cùng các triệu chứng khác. Bệnh Paget ở vú chủ yếu ảnh hưởng đến nhũ hoa và quầng của một bên ngực. Các triệu chứng ban đầu có thể giống như bệnh chàm, nhũ hoa có thể có vảy hoặc đỏ. Ngứa và nóng rát là các triệu chứng bổ sung.

U thần kinh nội tiết (NET)

Đây là khối u phát triển chậm ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh nội tiết trên khắp cơ thể có chức năng truyền đi các thông điệp qua hormone. Bệnh ít gặp ở trẻ em, nhưng khi xuất hiện thường gặp ở ruột thừa hoặc phổi. Ở người lớn, chúng thường phát triển ở đường tiêu hóa và được gọi là GI NET, có nhiều khả năng lan rộng. Da người bệnh có thể đỏ bừng và ngứa.

Ung thư di căn đến da và gan

Ung thư bắt nguồn từ một nơi khác trong cơ thể và di căn đến da có thể gây ngứa. Các bệnh di căn da phổ biến bao gồm ung thư vú, ung thư phổi, ung thư trực tràng.

Ung thư bắt đầu ở nơi khác và di căn đến gan, cũng gây triệu chứng ngứa da. Các loại ung thư phổ biến nhất có thể lan đến gan bao gồm ung thư hắc tố da, trực tràng, vú, thực quản, dạ dày, tuyến tụy, phổi, thận.

Anh Ngọc (Theo Verywell Health)