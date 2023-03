Các bệnh lý nào gây nên tình trạng ho, khó thở?

Người bị viêm phế quản, hen suyễn, viêm phổi hoặc tràn dịch màng phổi sẽ xuất hiện các triệu chứng như ho, khó thở, thở khò khè.

Ho, khò khè, khó thở và xuất hiện nhiều đờm là những triệu chứng không hiếm gặp. Tuy nhiên, nhiều người thường chủ quan, không theo dõi và thăm khám từ sớm. Theo các chuyên gia y tế, những tình trạng kể trên có thể là dấu hiệu cho thấy sức khỏe đang gặp vấn đề. Dưới đây là các bệnh lý có triệu chứng ho, khò khè, khó thở.

Viêm phế quản

Viêm phế quản cấp xảy ra khi các phế quản (các ống lớn đưa không khí đến phổi) bị viêm. Khi cơ thể bị nhiễm virus, người bệnh có thể bắt đầu ho khan kèm có đờm, đau họng, khó thở, chảy nước mắt và thở khò khè.

Viêm phế quản co thắt (viêm phế quản thể hen) là tình trạng phế quản bị viêm. Người bệnh khi gặp phải tình trạng này sẽ xuất hiện các cơn co thắt cơ phế quản, dẫn đến thu hẹp tạm thời lòng phế quản. Do đó, người bệnh sẽ tăng bài tiết chất nhầy, làm cản trở lưu thông không khí trong phổi, gây ra các triệu chứng hô hấp.

Hen phế quản (hen suyễn)

Hen suyễn là một tình trạng phổi mạn tính. Trong đó phổi phản ứng với một số tác nhân như: tập thể dục, hút thuốc, dị ứng hoặc nhiễm trùng đường hô hấp. Khi bị tác động bởi những nguyên nhân trên, người bệnh sẽ có biểu hiện sưng tấy và thở khò khè kèm theo ho và tức ngực. Theo một nghiên cứu cho thấy có đến gần 50% người mắc bệnh hen suyễn cho biết họ thường gặp tình trạng thở khò khè.

Ung thư phế quản

Ung thư phế quản là một loại ung thư hiếm gặp hình thành trong các phế quản hoặc khí quản và các tuyến nước bọt. Bệnh có triệu chứng điển hình là ho, đau ngực kèm theo dấu hiệu sụt cân nhanh hoặc ho ra máu.

Viêm phổi

Viêm phổi là một bệnh nhiễm trùng do virus hoặc vi khuẩn ảnh hưởng đến các túi khí (phế nang). Những túi khí này bị viêm, chứa đầy mủ hoặc chất lỏng và dẫn đến các vấn đề về hô hấp như ho, tức ngực, khó thở. Ở giai đoạn nặng của bệnh, người mắc viêm phổi có thể bị sốt cao 39 - 40 độ, khó thở, nhịp thở nhanh, rút lõm lồng ngực, tức ngực

Tràn dịch màng phổi

Phổi luôn tồn tại một lượng nhỏ chất lỏng để bôi trơn màng phổi và giúp cho các hoạt động của phổi trở nên dễ dàng hơn. Và nếu lượng chất lỏng này vượt mức bình thường thì sẽ gây ra tràn dịch màng phổi. Tràn dịch màng phổi được nhận biết bởi các triệu chứng khó thở, tức ngực và ho. Triệu chứng hô hấp này dễ đến khi thay đổi tư thế và có chiều hướng tăng cơn đau khi người bệnh hít thở sâu.

Suy tim hoặc các bệnh lý tim mạch

Suy tim sung huyết (CHF) xảy ra khi tim bị suy yếu hoặc bị tổn thương không thể bơm máu ra ngoài cơ thể một cách hiệu quả. Khi đó, máu sẽ trào ngược vào phổi và dẫn đến các vấn đề về hô hấp như khó thở, thở khò khè. Theo các nhà khoa học, suy tim sung huyết còn được gọi là hen tim. Bệnh lý này thường ảnh hưởng đến người cao tuổi.

Nếu không điều trị sớm, người bệnh sẽ có thể gặp biến chứng phù phổi cấp gây nguy hiểm đến tính mạng và dẫn tới tử vong.

Những lưu ý

Theo các chuyên gia y tế lưu ý, người bệnh có thể điều trị tại nhà khi chỉ gặp một trong các triệu chứng ho, khò khè, khó thở. Trong thời gian này, mỗi người cần điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, luyện tập hàng ngày để giúp cải thiện triệu chứng.

Trong trường hợp người bệnh nên đến bệnh viện ngay nếu gặp đồng thời các triệu chứng này hoặc nhận thấy tình trạng bệnh kéo dài hay chất nhầy có màu sắc bất thường vì đây có thể là những bệnh lý nguy hiểm.

Để hạn chế những cơn ho, khó thở, các chuyên gia khuyên người bệnh nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý và xây dựng chế độ ăn lành mạnh; đồng thời, bổ sung thực phẩm giàu vitamin C, sắt, khoáng chất như cam, mật ong,... nâng cao hệ miễn dịch.

Khi vận động, người bệnh nên chọn bài tập thể dục nhẹ nhàng, không quá sức để tăng cường sức khỏe. Đặc biệt, bỏ dùng thuốc lá, bia rượu hoặc các chất kích thích khác.

Môi trường trong nhà, phòng ngủ nên giữ sạch sẽ, hạn chế bụi, đảm bảo nhiệt độ phòng tốt nhất trong khoảng 26-32 độ C, độ ẩm từ 30-60%. Người có vấn đề về hô hấp đặc biệt là hen phế quản nên tránh nuôi động vật như chó, mèo, chim trong nhà.

