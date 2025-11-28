'Cá voi' gom Bitcoin sau 3 tháng bán ròng

Những nhà đầu tư nắm trên 10.000 Bitcoin, được gọi là "cá voi", đã mua ròng trong tuần trước, lần đầu tiên giao dịch tích cực kể từ tháng 8.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích Glassnode, các "cá voi" Bitcoin (BTC) đã chuyển sang mua ròng trong tuần trước. Chỉ số xu hướng tích lũy của nhóm này đang ghi nhận là 0,8 điểm, cho thấy hoạt động mua mạnh mẽ.

Chỉ số xu hướng tích lũy (ATS) là một chỉ số đo lường quy mô tương đối của các nhóm đang tích lũy hoặc phân phối Bitcoin dựa trên quy mô số dư và những thay đổi số dư gần đây. Điểm 1 biểu thị sự tích lũy mạnh mẽ, trong khi điểm 0 cho thấy sự phân phối đang chiếm ưu thế hoặc ít tích lũy. Chỉ số này giúp người dùng đánh giá tâm lý thị trường bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về hành vi của những người tham gia có quy mô khác nhau.

Xu hướng mua ròng trở lại của nhóm "cá voi" giúp sưởi ấm thị trường tiền số khi trước đó, họ là nhân tố chính tạo nên áp lực bán. Nhà đầu tư lớn và những người nắm giữ Bitcoin từ thuở sơ khai đã trở thành nhóm bán ròng nặng nề nhất trong suốt năm nay. Trong giai đoạn BTC giữ vùng 100.000 USD, nhiều nhà đầu tư lâu năm chọn chốt lời một phần, ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thị trường, nhất là từ tháng 8.

Công ty phân tích Galaxy Research thống kê được hơn 470.000 BTC được nắm giữ trong hơn 5 năm, trị giá khoảng 50 tỷ USD, đã đổi chủ trong năm nay. Nếu tính cả năm 2024, gần một nửa số Bitcoin "ngủ yên" hơn 5 năm qua đã mang ra giao dịch, chiếm 78% tổng số BTC được chi tiêu tính bằng USD.

Ngoài nhóm "cá voi", những người nắm giữ 1.000-10.000 BTC cũng bắt đầu mua ròng trở lại, lần đầu tiên kể từ tháng 9. Trong khi đó, nhóm sở hữu 100-1.000 BTC đã giao dịch tích cực kể từ tháng 10 và tiếp tục mua trong suốt đợt điều chỉnh. Nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ có ít hơn 1 BTC hiện cho thấy sự tích lũy mạnh nhất của họ kể từ tháng 7.

Nhà đầu tư bắt đầu mua Bitcoin trở lại khi tiền số lớn nhất thế giới phục hồi trên mốc 90.000 USD từ hôm qua. Có thời điểm, BTC gần chạm 91.900 USD. Sáng nay (giờ Việt Nam), thị giá neo quanh khu vực 91.000 USD một đơn vị, tăng khoảng 4,8% trong một tuần qua.

Mức tăng này diễn ra sau sự phục hồi mạnh mẽ của chứng khoán Mỹ. Thị trường được dẫn dắt bởi các cổ phiếu công nghệ như Alphabet và Nvidia.

Tiền số và các tài sản rủi ro hồi phục sau thông tin Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chức Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Thị trường hiện dự báo xác suất Fed giảm lãi trong phiên họp tháng tới là 83%.

Hassett từng là kinh tế trưởng tại Fed. Ông có quan hệ mật thiết với chính quyền Tổng thống Donald Trump và cũng ủng hộ việc tăng tốc cắt giảm lãi suất. Trên Fox New hôm 20/11, Hassett cho biết "sẽ giảm lãi suất ngay bây giờ" nếu là Chủ tịch Fed, vì "các số liệu cho thấy điều này". Ông cũng chỉ trích Fed khi không kiểm soát được lạm phát sau đại dịch.

Tuy nhiên giới phân tích vẫn cho rằng còn quá sớm để kết luận điều gì và hiện Bitcoin vẫn chỉ hồi phục nhẹ, chưa trở lại mốc tâm lý quan trọng 100.000 USD. Trong báo cáo trước đó, tập đoàn tài chính Citigroup dự báo BTC sẽ củng cố ở khu vực 82.000-90.000 USD cho đến đầu năm 2026 khi tâm lý thị trường sau tháng 10 đã được thiết lập lại.

Trong khi đó, các altcoin vẫn chưa phục hồi đáng kể. CoinDesk cho rằng nếu Bitcoin có thể bức phá rõ ràng để vượt lên vùng 100.000 USD, các altcoin có thể sẽ theo sau. Nhưng ngược lại, nếu đà phục hồi kém bền vững, altcoin sẽ còn giảm mạnh hơn vì thị trường đang trong tình trạng kém thanh khoản.

