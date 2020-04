Ca tử vong vì nCoV ở Pháp vượt 21.000

Pháp ghi nhận thêm 544 ca tử vong, nâng số người chết vì nCoV lên 21.340 trong gần 156.000 ca nhiễm, là vùng dịch chết chóc thứ tư thế giới.

Số ca tử vong ở Pháp hôm 22/4 tăng 2,6%, mức tăng tương đương một ngày trước đó và vẫn ở dưới mức 4-5% so với một tuần trước. Tổng số người chết do nCoV ở Pháp hiện là 21.340, chỉ thấp hơn một chút so với 21.717 ca tử vong ở Tây Ban Nha.

Tổng số ca nhiễm ở nước này hiện là 155.860. "Virus vẫn lây lan với tốc độ cao. Chúng ta phải thận trọng và nghiêm túc tuân thủ các quy tắc cách biệt cộng đồng", Giám đốc Cơ quan y tế Công cộng Quốc gia Pháp Jerome Salomon nói tại họp báo hàng ngày hôm 22/4.

Nhân viên y tế Pháp tại bệnh viện Clinique de l'Estree ở Stains, gần Paris, hôm 20/4. Ảnh: Reuters.

Số ca phải điều trị Covid-19 trong các bệnh viện Pháp giảm 365, tương đương 1,2%, xuống còn 29.741, theo dữ liệu của Bộ Y tế. Đây là ngày thứ 8 số bệnh nhân Covid-19 giảm liên tiếp, sau khi chứng kiến mức 32.113 ca hôm 13/4. Số bệnh nhân phải điều trị tích cực cũng giảm 215 ca, xuống còn 5.218.

Pháp đã bước sang tuần thứ năm liên tiếp áp các biện pháp phong tỏa, dự kiến kéo dài đến 11/5. Bộ trưởng Giáo dục Jean-Michel Blanquer cho hay sau ngày 11/5, học sinh sẽ đi học lại theo từng giai đoạn, với sĩ số từng lớp học ít hơn để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.

Covid-19 đã xuất hiện ở 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 2,6 triệu người nhiễm, hơn 184.000 người chết. Mỹ và châu Âu hiện là những vùng dịch lớn nhất thế giới.

Mai Lâm (Theo Reuters)