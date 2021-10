Ca tử vong hàng tuần do Covid-19 thấp nhất trong gần một năm

Số ca tử vong trung bình mỗi tuần do Covid-19 trên toàn thế giới thấp nhất trong 11 tháng qua khi chiến dịch tiêm vaccine đạt nhiều tiến bộ.

Số ca tử vong do Covid-19 trên toàn thế giới từ ngày 27/9-3/10 là 53.245, với trung bình 7.606 trường hợp mỗi ngày, thấp nhất kể từ đầu tháng 11/2020, giảm hơn so với giai đoạn ghi nhận số ca tử vong trung bình mỗi ngày kỷ lục là khoảng 10.000, cho thấy đại dịch Covid-19 tiếp tục xu hướng hạ nhiệt từ cuối tháng 8.

Trong tháng 9, số ca tử vong liên quan Covid-19 giảm gần một phần tư, khi các chiến dịch tiêm vaccine đạt được nhiều tiến bộ. Sau các đợt bùng phát trong năm, đặc biệt với biến chủng Delta dễ lây lan, đường cong số ca nhiễm mới cũng hạ xuống gần một phần ba so với cuối tháng 8.

Giới chức nhiều nước hy vọng xu hướng hạ nhiệt của đại dịch sẽ tiếp tục, dù có chênh lệch lớn trong chiến dịch tiêm chủng giữa các khu vực. Theo thống kê của AFP, trên thế giới trung bình cứ 100 người thì có 81 mũi vaccine được tiêm.

Tại Bắc Mỹ, cứ 100 người thì có 123 mũi vaccine được tiêm, trong khi đó con số này ở châu Phi là 11 mũi. Văn phòng phụ trách châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết một nửa quốc gia tại đây tiêm đủ liệu trình vaccine cho 2% dân số.

Thế giới ghi nhận 235.883.456 ca nhiễm nCoV và 4.814.908 ca tử vong, tăng lần lượt 254.956 và 3.633, trong khi 211.136.119 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

Nhân viên y tế Indonesia tiêm vaccine Covid-19 cho một phụ nữ khuyết tật trên đảo Bali ngày 7/9. Ảnh: Reuters.

Khi Covid-19 hạ nhiệt và chiến dịch tiêm chủng đạt được tiến bộ, một số quốc gia bắt đầu từng bước quay lại hoạt động bình thường trước đại dịch.

Bộ trưởng Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Panjaitan ngày 4/10 thông báo đảo Bali sẽ đón du khách từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và New Zealand từ 14/10.

Australia không nằm trong danh sách trên, dù đây là nguồn khách du lịch chính của Indonesia trước đại dịch. Bộ trưởng Panjaitan không nói rõ liệu những người được tới hòn đảo bao gồm toàn bộ du khách đủ điều kiện hay chỉ có những người có giấy phép cư trú.

Indonesia hứng đợt bùng phát liên quan biến thể Delta dễ lây lan vào giữa tháng 7, từng ghi nhận hơn 56.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Giới chức Indonesia khi đó ban bố các hạn chế khẩn cấp tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, bao gồm đóng cửa các cơ sở kinh doanh không thiết yếu và hạn chế di chuyển.

Tuy nhiên, số ca nhiễm và tử vong mới tại Indonesia đang giảm sau khi nước này đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng. Indonesia ghi nhận 992 ca nhiễm và 88 ca tử vong trong 24 giờ qua, tổng số là 4.220.206 và 142.261.

Giới chức nước này quyết định dần nới lỏng các hạn chế, cho phép các trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim và văn phòng ở hầu hết thành phố hoạt động trở lại với nửa công suất.

Cuba đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 với mục tiêu 90% dân số hoàn thành liệu trình vào tháng 12. Theo thống kê của Our World in Data, 84% dân Cuba được tiêm ít nhất một mũi vaccine và 46% đã hoàn thành liệu trình, vượt xa so với tỉ lệ trung bình trên thế giới là 46% và 34%.

"Tôi hy vọng và nghĩ rằng Cuba sẽ là tấm gương cho mọi quốc gia trên thế giới, bởi chỉ có tiêm chủng đầy đủ mới có thể ngăn được đại dịch và nguy cơ xuất hiện các biến chủng nguy hiểm hơn", Jose Moya Medina, đại diện của Tổ chức Y tế Liên Mỹ tại Cuba, cho biết

Thành quả từ chiến dịch tiêm chủng có thể mang lại lợi thế cho Cuba so với các quốc gia trong khu vực. Cuba dỡ bỏ hạn chế ở các địa phương có độ phủ vaccine cao, bao gồm thủ đô Havana.

Cuba ghi nhận 4.272 ca nhiễm trong 24 giờ qua, thấp hơn đáng kể so với trung bình gần 10.000 ca nhiễm mới hồi tháng 7. Tổng số ca nhiễm tại quốc đảo là 895.719, trong đó gồm 7.618 ca tử vong, tăng 38 ca.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AFP)