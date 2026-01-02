Cả trường góp tiền để giáo viên hợp đồng có 2 triệu thưởng Tết

Sau khi tất cả đóng góp và chia ra, mỗi giáo viên hợp đồng trường tôi được 2 triệu đồng ăn Tết.

"Ở trường tôi, hiệu trưởng kêu gọi các giáo viên được thưởng Tết quyên góp mỗi người 200 nghìn - 300 nghìn đồng rồi chia đều cho những giáo viên hợp đồng và nhân viên làm tiền thưởng Tết. Sau khi chia, mỗi người cũng được 2 triệu đồng".

Độc giả Trần Kiều Vân chia sẻ về việc những giáo viên có thưởng Tết góp tiền để san sẻ với những giáo viên hợp đồng không có thưởng Tết. Chia sẻ này được viết sau bài Giáo viên hợp đồng chạnh lòng vì thưởng Tết.

Theo hiệu trưởng một trường THCS ở Hà Nội, Nghị định 73 có đưa giáo viên diện hợp đồng 111 vào nhóm được thưởng. Tuy nhiên, hướng dẫn của Bộ Tài chính (Thông tư 62 năm 2024), yêu cầu các trường dựa vào số lượng và hệ số lương của giáo viên biên chế để xác định tiền thưởng lấy từ ngân sách. Còn thưởng với nhóm hợp đồng sẽ dùng "ngân sách được giao và các nguồn thu hợp pháp khác".

"Nôm na là gói thưởng theo Nghị định 73 mà ngân sách cấp về không dành cho nhóm giáo viên hợp đồng. Các trường phải tự tính toán, cân đối để có thưởng cho thầy cô diện này", vị hiệu trưởng này giải thích.

San sẻ từ nhóm giáo viên biên chế, là tình trạng một số độc giả chia sẻ. Độc giả lethihongvan8895 nói: "Trường tôi trích ra mỗi người 300 nghìn đồng để thưởng cho giáo viên hợp đồng, tôi nghĩ đa số các trường đều làm như vậy".

"Chỗ tôi 6 tháng một lần, ban giám hiệu làm thư ngỏ vận động giáo viên, mỗi người trích lại 200 nghìn - 300 nghìn đồng để san sẻ với các anh chị làm hợp đồng. Tính ra mỗi người cũng được khoảng 2 triệu trên 6 tháng, tổng một năm cũng khoảng 4 triệu đồng", độc giả tgghoanvu nói.

Độc giả Phượng Vỹ chia sẻ tương tự: "Trường tôi thống nhất nhau góp mỗi người 200 nghìn đồng tặng cho nhân viên hợp đồng. Tính ra mỗi người được cũng gần 3 triệu đồng".

Để có tiền thưởng Tết cho giáo viên hợp đồng, lựa chọn thứ ba là trích từ các khoản tiết kiệm chi, quỹ thưởng của trường. Hiệu trưởng một trường THPT ở ngoại thành Hà Nội, nhìn nhận đây là giải pháp thoải mái nhất cho giáo viên, nhưng lại gây áp lực lớn cho trường.

Độc giả nickname eliseina1987 đề nghị: "Ngành giáo dục phải có chính sách rõ ràng và công bằng cho giáo viên hợp đồng, chứ không để các trường tự 'co kéo' tiền thưởng như vậy được'.

Độc giả nhutbtctch nói: "Tôi mong có chế độ lương, thưởng tương đối tốt cho ngành giáo dục, nên có nhiều biên chế cho ngành giáo dục (thi hằng năm hoặc hai năm thi một lần, đánh giá theo tiêu chuẩn của ngành) để họ yên tâm công tác.

Giáo viên hợp đồng hàng tháng lương của họ đã thấp hơn giáo viên biên chế, vì vậy tiền thưởng nên bằng nhau ở giáo viên biên chế và hợp đồng. Tất cả đều do quy định, chỗ nào còn khúc mắc thì gỡ bỏ là xong".

Trong khi đó, độc giả nickname Độc giả thầm lặng đặt vấn đề về "biên chế": "Theo tôi nên bỏ biên chế giáo viên. Theo luật lao động thì không còn hợp đồng thời vụ, mà là hợp đồng dưới 12 tháng. Lương thưởng thì cứ tính theo năm, ai đủ điều kiện được tuyển dụng và làm đủ 12 tháng thì có thưởng".

Độc giả nickname ldovan.bn đề xuất: "Tôi thấy cách trả lương cho giáo viên nói riêng hiện nay không phù hợp nữa, nên bỏ biên chế và chuyển sang hợp đồng.

Lương nên xét đến bốn tiêu chí: khối lượng và hiệu quả công việc, chuyên môn về môn giảng dạy, thành tích và thâm niên.

- Khối lượng công việc: Nếu dạy đủ thời lượng theo quy định thì trả mức lương cố định nào đó, thừa giờ tính tiền tăng ca.

- Chuyên môn: Thi tuyển định kỳ để đánh giá giáo viên, phụ cấp chuyên môn phụ thuộc vào thành tích thi định kỳ. Ai không trau dồi chuyên môn thì phụ cấp thấp đi.

- Thành tích: Là điểm số của học sinh cuối năm (đề thi do tỉnh đưa ra, chấm chéo).

- Thâm niên: dạy lâu phụ cấp cao hơn, nhưng còn phụ thuộc các yếu tố trên.

Hữu Nghị tổng hợp