Ca tay chân miệng TP HCM tăng hơn 60%

TP HCM ghi nhận thêm 1.347 ca mắc tay chân miệng trong tuần qua, tăng 64% so với trung bình 4 tuần trước, nâng tổng số bệnh nhân từ đầu năm vượt 10.000.

Ngày 8/4, đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM cho biết hệ thống giám sát ghi nhận nhiều địa bàn đang có tỷ lệ mắc bệnh trên 100.000 dân ở mức cao như đặc khu Côn Đảo, Long Điền, Đất Đỏ. Bệnh chủ yếu xảy ra trên trẻ nhỏ dưới 5 tuổi và đã ghi nhận một số trường hợp tử vong.

Tại các bệnh viện nhi tuyến cuối của thành phố, số lượng bệnh nhi nhập viện liên tục tăng vọt thời gian qua, các kịch bản chống dịch mức cao và phương án mở rộng hàng trăm giường bệnh đã được kích hoạt. BS.CK2 Dư Tấn Quy, Trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết khoa đang điều trị 42 trẻ mắc tay chân miệng, trong đó có 12 ca nặng (độ 3), tăng gấp rưỡi so với 10 ngày trước. Có những ngày cao điểm, nơi này phải liên tục đặt nội khí quản thở máy cho 5 trường hợp bệnh nhi trở nặng.

Tương tự, Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tuần qua đã tiếp nhận 443 trẻ đến khám tay chân miệng, tăng gấp gần 3 lần so với tuần đầu của tháng trước. Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc bệnh viện, thông tin nơi đây đang điều trị nội trú cho 27 trẻ, trong đó có 5 ca nặng.

Trẻ tay chân miệng nặng điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1, được cố định tay chân vào giường để tránh kích thích. Ảnh: Lê Phương

Nguyên nhân chính khiến tỷ lệ ca nặng tăng vọt gần đây là do sự xuất hiện trở lại của chủng virus EV71. Các xét nghiệm ghi nhận chủng EV71 đang chiếm ưu thế, đặc biệt biến thể C1 của chủng này mang độc lực rất cao, lây lan nhanh, có khả năng "né miễn dịch", khiến trẻ dù từng mắc tay chân miệng vẫn có nguy cơ tái nhiễm.

EV71 dễ gây bệnh nặng nhưng thường bị bỏ sót vì ít nổi ban. Virus có thể tấn công trực tiếp hệ thần kinh trung ương, khiến trẻ nhanh chóng suy hô hấp, sốc tim và có thể tử vong chỉ trong 12-24 giờ hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề lâu dài. Nhiều ca nhập viện muộn đều không có dấu hiệu da rõ ràng. Vì vậy, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay khi có biểu hiện cảnh báo như sốt kéo dài trên 48 giờ không đáp ứng thuốc, giật mình chới với, đi loạng choạng, nôn nhiều, kể cả khi không thấy ban hay loét miệng.

Tay chân miệng lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa, từ tiếp xúc với phân, dịch mũi họng, dịch từ bóng nước hoặc qua các vật dụng bị nhiễm mầm bệnh. Triệu chứng thường gặp gồm sốt, loét miệng, phát ban kèm bóng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối, mông. Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh tay chân miệng, bác sĩ chủ yếu là hỗ trợ và can thiệp hồi sức tích cực tùy theo mức độ nặng.

Để bảo vệ trẻ, phụ huynh cần thực hiện nguyên tắc "3 sạch" theo khuyến cáo của Bộ Y tế, gồm bàn tay sạch, ăn uống sạch, môi trường sạch. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng cho cả trẻ và người chăm sóc. Ăn chín, uống sôi, tuyệt đối không dùng chung vật dụng cá nhân hay mớm thức ăn cho trẻ. Thường xuyên khử khuẩn bề mặt tiếp xúc và đồ chơi. Cách ly trẻ bệnh tại nhà tối thiểu 10-14 ngày đầu của bệnh.

Lê Phương