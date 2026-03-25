Ca tay chân miệng tăng mạnh, TP HCM ghi nhận 2 trẻ tử vong

Số bệnh nhân tay chân miệng tại TP HCM tăng gần gấp đôi chỉ trong một tuần, trong đó 2 trẻ tử vong, cho thấy dịch đang diễn biến phức tạp.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) báo cáo từ ngày 9 đến 15/3, thành phố phát hiện 837 ca mắc mới, tăng 97% so với trung bình 4 tuần trước đó (424 ca). Trong tuần này, cơ quan chức năng xác nhận thêm 2 trẻ không qua khỏi, nâng tổng số bệnh nhi tử vong từ đầu năm lên 3 ca. Cùng kỳ năm ngoái, thành phố hoàn toàn vắng bóng các ca tử vong do căn bệnh này.

Bên cạnh lượng bệnh nhân tại chỗ, các bệnh viện thành phố tiếp nhận 138 ca tay chân miệng từ các tỉnh thành khác đến, chiếm hơn 20%, trong đó nhiều trường hợp bệnh nặng. TP HCM đang tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý ổ dịch kịp thời và đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh tại cộng đồng, đặc biệt tại các cơ sở mầm non và nhóm trẻ gia đình. Tất cả ca bệnh độ 2B trở lên được lấy mẫu giám sát tác nhân gây bệnh tay chân miệng.

Trong tuần, ngành y tế tiếp nhận 3 mẫu giám sát, nâng tổng số từ đầu năm là 25 mẫu, ghi nhận 6 ca bệnh dương tính với virus EV71 (Enterovirus 71). Cũng trong thời gian này, thành phố ghi nhận 30 ổ dịch trường học, 49 ổ dịch trong cộng đồng. Chủng virus này có đặc tính lây lan nhanh, dễ gây biến chứng thần kinh, hô hấp và tuần hoàn.

Bệnh tay chân miệng thường biểu hiện với các bóng nước xung quanh miệng, bên trong má, lòng bàn tay, bàn chân... Ảnh: Quỳnh Trần

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đường ruột, dễ bùng phát thành dịch, lây qua tiêu hóa, tiếp xúc tay, đồ dùng, đồ chơi nhiễm virus hoặc qua dịch hô hấp khi trẻ tiếp xúc gần. Bệnh thường khởi phát với sốt, loét miệng, nổi mụn nước ở tay, chân, gối, khuỷu hoặc mông; trẻ vẫn có thể tái nhiễm. Khi nghi ngờ mắc bệnh, cần đưa trẻ đi khám sớm.

Tay chân miệng có thể gây biến chứng nặng như viêm não, viêm màng não, ảnh hưởng tim mạch, hô hấp, thậm chí tử vong nếu không xử trí kịp thời. Phụ huynh cần theo dõi sát, đặc biệt 7-10 ngày đầu. Đưa trẻ đến viện ngay khi có dấu hiệu nặng như giật mình, run chi, nôn nhiều, thở nhanh, lừ đừ hoặc sốt cao không hạ.

Phòng bệnh bằng cách rửa tay thường xuyên, vệ sinh đồ chơi cho trẻ, vệ sinh nhà cửa bằng xà phòng, dung dịch Javel hoặc các dung dịch sát khuẩn thông thường. Vaccine phòng virus EV71 gây bệnh tay chân miệng vừa được cấp phép lưu hành ngày 17/3, là vaccine đầu tiên phòng bệnh này tại Việt Nam.

Lê Phương