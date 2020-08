Ca sĩ Trini Lopez qua đời vì Covid-19

MỹNam ca sĩ nổi danh thập niên 1960 Trini Lopez mất tại bệnh viện vì Covid-19, thọ 83 tuổi.

Theo Variety, Lopez qua đời hôm 11/8 tại khu Palm Springs, bang California, nơi ông chuyển đến sống từ năm 1960.

Trini Lopez sinh ra tại Dallas, Texas trong một gia đình gốc Mexico. Ông bắt đầu chơi nhạc kiếm tiền từ năm 15 tuổi, gia nhập nhóm Big Beats nhưng không thành công. Thập niên 1960, Lopez thường diễn tại các hộp đêm ở Los Angeles và lọt mắt xanh của Frank Sinatra, nhận lời mời ký hợp đồng với hãng thu âm Reprise. Album đơn ca đầu tay của Lopez thành công tại nhiều thị trường, đứng top ba tại Mỹ.

Trini Lopez trong bộ ảnh quảng bá ca khúc "If I Had a Hammer". Ảnh: Palm Springs Life Magazine.

Thập niên 1960 cũng là giai đoạn hoàng kim trong sự nghiệp Trini Lopez. Ông ra mắt nhiều bản hit như Lemon Tree, Sally Was a Good Old Girl, Michael, Gonna Get Along Without Ya’ Now và The Bramble Bush. Ông cũng thử sức diễn xuất, góp mặt trong The Dirty Dozen, phim giả tưởng về chiến tranh.

Trini Lopez - If I had a harmer Bản hit "If I Had a Hammer" của Trini Lopez. Video: Youtube.

Từ thập niên 1970 đến nay, Lopez vẫn tiếp tục phát hành nhạc nhưng không có bản hit vào bảng xếp hạng. Ông nhận ngôi sao danh vọng của Palm Springs và Los Angeles lần lượt năm 1993 và 2008.

Hai nhà làm phim David Ebersole và Todd Hughes gần đây thực hiện dự án tài liệu về cuộc đời Lopez. Tác phẩm sẽ sớm được ra mắt để tưởng niệm cố nghệ sĩ.

Đạt Phan (theo Variety)