Diễn viên Antonio Banderas, 60 tuổi, từng đóng "Mặt nạ Zorro", cho biết dương tính với Covid-19 nhưng tin sớm khỏi bệnh.

Trên Twitter, Banderas tiết lộ nhận kết quả xét nghiệm hôm 10/8: "Tôi muốn nói thêm là vẫn thấy khỏe mạnh, chỉ mệt hơn bình thường đôi chút. Tôi tự tin sớm khỏi bệnh".

Antonio Banderas tại lễ trao giải Oscar hồi tháng 2 tại Los Angeles. Ảnh: Reuters.

Antonio Banderas là diễn viên, đạo diễn nổi tiếng người Tây Ban Nha. Tên tuổi của anh gắn liền với những tác phẩm điện ảnh lừng lẫy như Evita, Philadelphia, Desperado, The Mask of Zorro, The Expandables 3,... Tháng 2, Banderas nhận đề cử Oscar nam chính với phim Pain and Glory.

Trailer 'The Mask of Zorro' Antonio Banderas trong "The Mask of Zorro". Video: Youtube.

Đạt Phan (theo Reuters)