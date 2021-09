Ca sĩ thần tượng ra tòa vì lái xe khi say rượu

Hàn QuốcLizzy - cựu thành viên nhóm After School - khóc và thừa nhận lái xe trong tình trạng say rượu, gây tai nạn.

Theo Dispatch, ca sĩ 29 tuổi dự phiên xét xử đầu tiên ngày 27/9 tại tòa án ở Seoul. Lizzy nói từ khi xảy ra sự việc đến nay, cô sống trong dằn vặt, hối hận. Cô xin lỗi nạn nhân và khán giả. Ở buổi làm việc, phía công tố đề nghị phạt Lizzy một năm tù. Khi rời phiên xét xử, Lizzy cúi đầu nói trước truyền thông: "Xin lỗi vì làm mọi người thất vọng". Cơ quan chức năng sẽ công bố mức phạt vào ngày 28/10.

Lizzy xuất hiện ở tòa án. Ảnh: Dispatch

Lizzy gây tai nạn tối 18/5, khiến một tài xế taxi bị thương nhẹ. Sau đó, cô bị đưa tới đồn cảnh sát, thu hồi bằng lái. Hôm 19/5, đại diện của ca sĩ xin lỗi công chúng: "Chúng tôi cần chịu trách nhiệm về hành vi phạm luật, chúng tôi không có lý do gì bào chữa cho vụ việc".

Tai nạn khiến Lizzy phải ngừng công việc ở làng giải trí. Hôm 14/9, khi livestream trên Instagram, cô bật khóc, cho biết hối hận vì phạm pháp. Bốn tháng qua, cô liên tục hứng chịu bạo lực Internet. Nhiều người nhắn tin: "Sao cô còn chưa chết", khiến Lizzy đau khổ, cảm thấy cuộc đời không còn hy vọng.

Lizzy đánh mất hình tượng sau hơn 10 năm ca hát. Ảnh: Pledis Entertainment

Lizzy tên thật Park Soo Young, gia nhập làng giải trí năm 2010 với vai trò thành viên nhóm After School. Cô còn hoạt động ở nhóm nhỏ Orange Caramel cùng hai thành viên khác là Nana và Raina. Ngoài ca hát, Lizzy từng đóng các phim Oh My Baby, Số phận và sự giận dữ, Khi mẹ ra tay...

Như Anh (theo Dispatch)