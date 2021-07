Lizzy - từng là thành viên nhóm After School - bị truy tố vì lái xe trong tình trạng say rượu gây tai nạn.

Theo Yonhapnews tối 1/7, văn phòng công tố Seoul cáo buộc ca sĩ 29 tuổi các tội danh: lái xe nguy hiểm, lái xe sau khi uống rượu, nồng độ cồn vượt mức cho phép.

Ca sĩ Lizzy. Ảnh: Celltrion Entertainment.

Sự việc xảy ra tối 18/5, xe do Lizzy điều khiển tông vào taxi đi trước, tài xế taxi bị thương nhẹ. Sau đó, cô bị đưa tới đồn cảnh sát, thu hồi bằng lái. Đại diện của ca sĩ xin lỗi công chúng: "Chúng tôi cần chịu trách nhiệm về hành vi phạm luật, chúng tôi không có lý do gì bào chữa cho vụ việc".

Lizzy tên thật Park Soo Young, gia nhập làng giải trí năm 2010 với vai trò thành viên nhóm After School. Cô còn hoạt động ở nhóm nhỏ Orange Caramel cùng hai thành viên khác là Nana và Raina. Ngoài ca hát, Lizzy từng đóng các phim Oh My Baby, Số phận và sự giận dữ, Khi mẹ ra tay...

Thần tượng Hàn Quốc bị truy tố MV "Not an easy girl" của Lizzy. Video: 1theK.

Nhiều sao Hàn vướng bê bối lái xe sau khi uống rượu, gây tai nạn. Tài tử Son Seung Won từng bị phạt một năm sáu tháng tù vì gây tai nạn rồi bỏ trốn, lái xe không bằng lái. Năm ngoái, ca sĩ Im Seulong gây tai nạn chết người, bị truy tố. Do ca sĩ đạt được thỏa thuận hòa giải với gia đình nạn nhân, anh chỉ bị phạt tiền.

Như Anh