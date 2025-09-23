Ca sĩ nhóm Ngũ Hổ Tướng thừa nhận sai lầm

Ca sĩ nhóm Ngũ Hổ Tướng xin lỗi, nhận sai sót khi MV "Anh em trước sau như một" bị khán giả chỉ trích vì có "logo website cá độ".

Hôm 18/9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cùng Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng lập nhóm nhạc mang tên Ngũ Hổ Tướng, ra video nhạc (MV) đầu tiên.

Ba ngày sau, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cho rằng nhóm này quảng cáo cho website cờ bạc. Cụ thể, tên một website cá cược xuất hiện ở nhiều cảnh trong MV. Trước nhiều chỉ trích, MV được ẩn trên kênh YouTube, cập nhật lại bằng một phiên bản không còn các hình ảnh nhạy cảm.

Sáng 23/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP HCM mời những người tham gia MV của ban nhạc lên làm việc.

Chiều cùng ngày, ca sĩ Khánh Phương cho biết anh và nhóm nhận được lời mời hợp tác tài trợ của một đơn vị nên đã để vài logo của công ty này xuất hiện trong MV. Đồng thời, Khánh Phương giao cho êkíp kỹ thuật thực hiện việc ghép các hình ảnh mang tính quảng cáo vào sản phẩm của nhóm. Ca sĩ cho rằng Ngũ Hổ Tướng không biết đó là web cờ bạc vì "tin tưởng vào giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty này".

Khánh Phương thừa nhận sơ suất, chủ quan, không kiểm tra, rà soát thông tin rõ ràng khiến sự việc gây bức xúc cho khán giả. "Sai lầm này quá lớn, tôi cùng các thành viên Ngũ Hổ Tướng mong được mọi người thứ lỗi. Hiện chúng tôi tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để giải trình rõ ràng về vấn đề này", ca sĩ cho biết.

Trước đó, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc phủ nhận việc quảng cáo cho thương hiệu này và nói "sẵn sàng phối hợp cơ quan điều tra để làm rõ".

Nhóm Ngũ Hổ Tướng (từ trái sang): Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng, Ưng Hoàng Phúc, Lâm Chấn Huy. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Luật Quảng cáo 2012 quy định sản phẩm, dịch vụ cấm kinh doanh thì cấm quảng cáo. Đồng thời người quảng cáo, dịch vụ quảng cáo và người phát hành quảng cáo phải kiểm tra điều kiện và chịu trách nhiệm về sản phẩm.

"Nếu logo nhà tài trợ trùng với dấu hiệu của một trang cá cược trái phép thì MV của các nghệ sĩ đã thực hiện quảng cáo cho dịch vụ kinh doanh bị cấm", luật sư Hoàng Hà, đoàn luật sư TP HCM, nhận định.

Ưng Hoàng Phúc, 44 tuổi, nổi tiếng từ đầu những năm 2000 khi gắn liền loạt hit: Thà rằng như thế (2002), Người ta nói (2003), Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều (2004). Năm 2007, anh dừng hoạt động để sang Singapore điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm. Hai năm sau, ca sĩ trở về và thành lập công ty giải trí riêng. Ưng Hoàng Phúc kết hôn với người mẫu Kim Cương cuối năm 2018, có hai con chung.

Khánh Phương, 44 tuổi, quê TP HCM, có ba bằng đại học ngành Ngữ văn Trung Quốc, Báo chí và Luật nhưng chọn theo nghiệp ca hát. Anh từng sáng lập nhóm nhạc MP5 và bắt đầu sự nghiệp solo từ năm 2006. Thập niên 2000, anh là ca sĩ ăn khách với các bản hit như Chiếc khăn gió ấm, Mưa thủy tinh, Lặng yêu.

