Ưng Hoàng Phúc lập nhóm nhạc 'Ngũ hổ tướng'

Ưng Hoàng Phúc cùng Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng lập nhóm nhạc Ngũ hổ tướng, ra MV "Anh em trước sau như một".

Chiều 18/9, năm ca sĩ ra mắt sản phẩm đầu tay đánh dấu sự hợp tác, tại buổi ra mắt ở TP HCM. Ưng Hoàng Phúc cho biết: "Chúng tôi vốn là những ca sĩ solo và thân thiết 20 năm qua. Ban đầu, Lâm Chấn Huy gợi ý làm lại ca khúc Tình anh em nhưng tôi nghĩ tại sao không cùng nhau làm điều gì mới mẻ hơn và quyết định lập nhóm nhạc".

Ngũ hổ tướng do vợ Ưng Hoàng Phúc - cựu người mẫu Kim Cương - quản lý. Tuy nhiên, các thành viên không bị ràng buộc luôn hoạt động cùng nhau. Mỗi người vẫn hát solo, theo đuổi công việc của bản thân.

Các thành viên hy vọng phát huy được thế mạnh riêng vốn có. Ưng Hoàng Phúc gắn liền với nhạc trẻ thập niên 2000. Khánh Phương với ballad. Dương Ngọc Thái cùng dòng bolero, Lâm Chấn Huy từng ghi dấu với những bản nhạc tình, còn Lưu Hưng là giọng ca trẻ nhất.

Thừa nhận ban đầu gặp khó khăn trong việc hòa quyện giọng hát, nhưng sau thời gian làm việc, nhóm gắn kết bằng sự tôn trọng và lắng nghe, tìm được tiếng nói chung. Trong đó, Ưng Hoàng Phúc là người giữ vai trò chia câu hát cho từng thành viên, còn Lâm Chấn Huy phụ trách tìm ca khúc phù hợp.

MV "Anh em trước sau như một" MV "Anh em trước sau như một" - Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Lưu Hương, phát tối 18/9. Video: Nhân vật cung cấp

Khánh Phương nói háo hức với việc hoạt động trong một nhóm nhạc, được tương tác với đồng nghiệp trên sân khấu. "Sau thời gian im ắng vì biến cố trong công việc kinh doanh, cuộc sống của tôi hiện ổn hơn. Tôi trở lại hoạt động âm nhạc để giữ 'lửa' ca hát", anh cho biết.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng (từ trái sang): Dương Ngọc Thái, Khánh Phương, Ưng Hoàng Phúc, Lưu Hưng, Lâm Chấn Huy tại sự kiện ra mắt sản phẩm chung. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau khi phát hành MV, năm ca sĩ sẽ tổ chức tour lưu diễn tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Lâm Đồng.

Ưng Hoàng Phúc, 44 tuổi, nổi tiếng từ đầu những năm 2000 khi gắn liền loạt hit: Thà rằng như thế (2002), Người ta nói (2003), Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều (2004). Năm 2007, anh dừng hoạt động để sang Singapore điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm. Hai năm sau, ca sĩ trở về và thành lập công ty giải trí riêng. Ưng Hoàng Phúc kết hôn với người mẫu Kim Cương cuối năm 2018, có hai con chung.

Khánh Phương, 44 tuổi, quê TP HCM, có ba bằng đại học ngành Ngữ văn Trung Quốc, Báo chí và Luật nhưng chọn theo nghiệp ca hát. Anh từng sáng lập nhóm nhạc MP5 và bắt đầu sự nghiệp solo từ năm 2006. Thập niên 2000, anh là ca sĩ ăn khách với các bản hit như Chiếc khăn gió ấm, Mưa thủy tinh, Lặng yêu.

Dương Ngọc Thái, 48 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM năm 2001. Giọng ca gốc Quảng Ngãi nổi tiếng với nhiều nhạc phẩm trữ tình quê hương. Trong sự nghiệp anh từng phát hành 15 CD, hai DVD và thực hiện sáu liveshow riêng. Anh và ca sĩ Quỳnh Vy, 36 tuổi, kết hôn vào năm 2013, sinh ba con.

Lâm Chấn Huy tên thật Hoàng Văn Hiệp, 44 tuổi, quê Hà Tĩnh. Anh tốt nghiệp Đại học Kiến Trúc, lấn sân ca hát từ năm 2003. Anh từng thử sức với nhiều dòng nhạc như dance, quê hương, dân ca. Các ca khúc nổi bật gồm Không gì có thể thay thế em, Nụ hôn và nước mắt, Đập vỡ cây đàn, Đắp mộ cuộc tình. Năm 2018, Lâm Chấn Huy làm liveshow Sống để hát tại TP HCM.

Ca sĩ Lưu Hưng tên thật là Nguyễn Minh Tân, 35 tuổi, tại Tiền Giang. Anh từng là thành viên nhóm nhạc FM trước khi hoạt động solo. Anh ghi dấu ấn với khán giả qua các ca khúc Bức tranh, Điều anh lo sợ, Mong kiếp sau vẫn là anh em, Ký ức vội quên.

Hoàng Dung