Ca sĩ nhỏ tuổi nhất bị loại khỏi 'Em xinh say hi'

Ánh Sáng AZA - thí sinh gen Z nhỏ tuổi nhất show - bị loại cùng Đào Tử A1, Han Sara, Muội do nhận điểm số thấp.

Trong tập tám lên sóng tối 19/7, thí sinh của ba liên quân thi tài qua sân khấu âm nhạc và thể hiện khả năng vũ đạo trước giám khảo. Kết quả, đội Mỹ Mỹ và Miu Lê bảo toàn tất cả thành viên đi tiếp. Nhóm Tiên Tiên rơi vào nguy hiểm, khiến Ánh Sáng AZA bị loại do điểm cá nhân thấp nhất theo luật chơi.

Khi MC Trấn Thành công bố Ánh Sáng AZA dừng cuộc chơi, Phương Mỹ Chi bất ngờ, còn Tiên Tiên bật khóc. Trên sân khấu, ca sĩ tự nhận trước đây sống khép kín nhưng qua từng vòng thi dần mở lòng nhiều hơn. Ánh Sáng AZA cho biết trưởng thành, học hỏi được nhiều điều mới để vững vàng hơn cho bước đường làm nghề sắp tới.

Thí sinh là nhân tố hút sự chú ý ngay từ vòng đầu bởi nét tươi trẻ. Cô tên thật là Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng, 19 tuổi, từng gia nhập nhóm SGO48 - một nhánh của mô hình idol Nhật Bản tại Việt Nam - lúc 12 tuổi. Sau khi nhóm tan rã năm 2021, cô tập trung vào việc học, chuẩn bị cho hướng phát triển solo. Năm 2024, ca sĩ phát hành EP đầu tay mang tên AZA, hợp tác nhạc sĩ Kai Đinh, đồng thời lấy tên sản phẩm làm nghệ danh mới. Tại Em xinh say hi, Ánh Sáng từng có tiết mục Run (Tổng Đài sáng tác) gây ấn tượng, đứng top 1 âm nhạc thịnh hành YouTube.

Với Liên quân 1 và 3, các thí sinh bị loại gồm Han Sara, Đào Tử A1J và Muội. Trên sân khấu lúc chia tay đồng nghiệp, Muội rơi nước mắt. Ca sĩ chia sẻ ước mơ lớn nhất là mua nhà cho bố mẹ. Cô kể về hành trình theo đuổi âm nhạc từ năm 12 tuổi, gia đình không có điều kiện nhưng bố mẹ vẫn chọn những người thầy tốt nhất, gom từng đồng tiền lẻ từ xe bán cơm gà để đóng học phí cho con gái. MC Trấn Thành đồng cảm với Muội, nói chính anh từng níu tay một nghệ sĩ để xin được dẫn đi diễn hài chung lúc bản thân chưa nổi tiếng. Anh động viên đàn em hướng tới mục tiêu lớn hơn, khi thành công đến sẽ đủ điều kiện báo hiếu bố mẹ.

Han Sara nói không hối tiếc vì đã dành hết thời gian, năng lượng hoàn thành vòng thi. Cô tự nhận trưởng thành hơn khi tham gia show, có thêm nhiều người bạn. Còn Đào Tử A1J cho biết hãnh diện khi là thành viên tham gia show. Qua từng thử thách, cô tiến bộ, hát tiếng Việt rõ lời hơn.

20 thí sinh còn lại tiếp tục tạo nhóm mới và thi đấu tại các vòng kế tiếp. Trước đó, sáu người đầu tiên chia tay chương trình gồm Ly Ly, Hoàng Duyên, Ngô Lan Hương, Yeolan, Chi Xê, Danmy.

Show Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt", lên sóng từ cuối tháng 5, gồm 14 tập, dự kiến kết thúc vào tháng 8. Chương trình do đơn vị từng tổ chức thành công chương trình Anh trai say hi hồi giữa năm 2024 thực hiện.

30 người chơi được chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc và loại dần theo từng vòng. Giám đốc âm nhạc JustaTee (nickname Jessica Thanh Tú) cùng đội ngũ hơn 20 producer, nhạc sĩ phụ trách các sáng tác mới cho thí sinh.

