6 ca sĩ bị loại khỏi 'Em xinh say hi'

Ly Ly, Hoàng Duyên, Ngô Lan Hương, Yeolan, Chi Xê, Danmy dừng chân ở "Em xinh say hi" vì điểm số thấp nhất.

Tối 28/6, trong tập năm lượt đấu của Live Stage 2 lên sóng, giới thiệu bốn tiết mục còn lại của các đội. Sau khi tổng kết điểm cá nhân, 10 "em xinh" vào vòng nguy hiểm do xếp cuối bảng, trong đó sáu người bị loại gồm Danmy, LyLy (đội Miu Lê), Chi Xê (đội Phương Mỹ Chi), Yeolan, Ngô Lan Hương, Hoàng Duyên (đội Bích Phương).

Ngô Lan Hương (trái) và Yeolan chia sẻ cảm xúc khi bị loại khỏi "Em xinh say hi".

Hoàng Duyên nói sợ khóc nhưng tại khoảnh khắc chia tay, không kìm được nước mắt. Ca sĩ có nhiều trải nghiệm khi tham gia show, từ ít nói, cô dần mạnh dạn hơn. "Điều tôi trân trọng sau chương trình là tình cảm chị em, đồng nghiệp", giọng ca Sài Gòn đau lòng quá nói. Theo Ngô Lan Hương, cô cảm nhận tình cảm giữa mọi người giống như một gia đình.

Các gương mặt bị loại khỏi show "Em xinh say hi" Màn loại Ly Ly khỏi show âm nhạc.

Còn Yeolan cho biết tiếc nuối nhưng không buồn vì tin sẽ có cơ hội quay lại với sân khấu tại concert diễn ra vào tháng 9, cùng các chị em.

Bích Phương (ngồi thứ hai từ phải sang) ôm Hoàng Duyên khóc khi đàn em bị loại khỏi show.

Các đội trưởng Bích Phương, Miu Lê không kìm được cảm xúc khi lần lượt chứng kiến nhiều thành viên của đội phải dừng chân.

"Có lúc, tôi thấy mình tệ, muốn làm lại để có một kết quả tốt hơn", Miu Lê nói. Còn Bích Phương tự nhận: "Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi lại có những lúc mất bình tĩnh nhiều đến vậy".

Đội của 52Hz dẫn đầu điểm số sau vòng thi với hai tiết mục gây ấn tượng với khán giả là Không đau nữa rồi, Gã săn cá, giúp họ bảo toàn các thành viên bước tiếp vào Live Stage 3. Các "em xinh" của đội gồm Châu Bùi, Mỹ Mỹ, Orange, MAIQUINN, Quỳnh Anh Shyn, Saabirose, Lâm Bảo Ngọc.

Show Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt", lên sóng từ cuối tháng 5, gồm 14 tập, dự kiến kết thúc vào tháng 8.

30 người chơi được chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc và loại dần. Giám đốc âm nhạc JustaTee (nickname Jessica Thanh Tú) cùng đội ngũ hơn 20 producer, nhạc sĩ phụ trách các sáng tác mới cho thí sinh. Chương trình do đơn vị từng tổ chức thành công chương trình Anh trai say hi hồi giữa năm 2024 thực hiện.

Tân Cao

Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp