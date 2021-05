Ca sĩ Lee Jae Jin kết hôn

Ca sĩ Lee Jae Jin - thành viên nhóm Sechskies nổi tiếng Hàn Quốc cuối thập niên 1990 - thông báo đã kết hôn vào ngày 11/5.

Qua công ty quản lý YG Entertainment, ca sĩ 42 tuổi cho biết không tổ chức lễ cưới vì Covid-19, thay vào đó là bữa cơm đơn giản. "Tôi đã có một gia đình hạnh phúc, chúng tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nhau và sống trách nhiệm hơn nữa", Jae Jin nói. Anh không tiết lộ tên, tuổi và nghề nghiệp của vợ.

Anh gửi lời cảm ơn các thành viên Sechskies đã "đồng cam cộng khổ", bao dung những khiếm khuyết, chăm sóc và động viên khi anh gặp biến cố. Lee Jae Jin cũng tri ân khán giả đã ủng hộ, yêu thương anh suốt 24 năm qua.

Ca sĩ Jae Jin từng bị trầm cảm thời gian dài trước khi trở lại vào năm 2016. Ảnh: YG.

Trên các diễn đàn lớn như Daum, Pann, Instagram, hàng chục nghìn người chúc phúc Jae Jin. Khán giả viết: "Mừng cho thần tượng của tôi, sau nhiều sóng gió, cuối cùng anh ấy cũng yên bề gia thất", "Mãi hạnh phúc nhé, vẫn nhớ những bài hát của anh và nhóm Sechskies", "Sau cơn mưa trời lại sáng, mong những ngày tiếp theo của anh sẽ bình yên"...

Jae Jin sinh năm 1979, trong gia đình trung lưu, có hai anh em. Từ nhỏ, anh bộc lộ năng khiếu ca hát, vũ đạo, giả giọng động vật và người nổi tiếng. Năm 1997, anh ra mắt cùng Sechskies - được xem là đối thủ của nhóm nhạc huyền thoại H.O.T. Thời hoàng kim sự nghiệp, các nhạc phẩm của họ được nhiều fan thuộc nằm lòng như Couple, Three words, Something Special, The way this guy live... Năm 2000, nhóm tan rã, anh hoạt động solo nhưng sớm chững lại vì sự cố rơi micro trên sân khấu năm 2003.

Giai đoạn 2006-2008, khi bố mẹ liên tiếp qua đời vì bạo bệnh, Lee Jae Jin sống khép kín, tâm lý bất ổn. Một năm sau đó, anh nhập ngũ nhưng vi phạm luật, bị quân đội Hàn kết luận "đào ngũ" sau nhiều ngày vắng mặt không lý do. Theo Naver, trước đó ca sĩ bị trầm cảm nặng, thậm chí từng tự tử. Anh xin nghỉ phép để chữa bệnh nhưng không quay lại đơn vị. Suốt thời gian "mất tích", anh nhốt mình trong phòng trọ thuở hàn vi của cha mẹ, không giao lưu với ai. Jae Jin hứng chịu chỉ trích của công chúng suốt thời gian dài.

Sau giải ngũ, Jae Jin tập trung cho hội họa, có nhiều tác phẩm nổi bật. Anh cũng chuyển đến sống gần em gái Lee Eun Joo - vợ Yang Hyun Suk (ông chủ công ty giải trí YG). Theo Pann, nhờ sự quan tâm của gia đình Eun Joo, anh dần thoát khỏi bệnh trầm cảm. Từ năm 2016, Lee Jae Jin tái xuất âm nhạc cùng nhóm Sechskies, thi thoảng tham gia các show thực tế.

Ca sĩ Lee Jae Jin hát Lee Jae Jin cover ca khúc "In summer" hồi năm ngoái. Video: Youtube Jaejupilleum.

Thanh An