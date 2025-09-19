Ca sĩ Khánh Linh: 'Chồng giúp tôi vững vàng hơn'

Giọng ca "Giấc mơ trưa" Khánh Linh cho biết chồng giúp cô mạnh mẽ, cân bằng hơn sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ và những lần mất người thân.

Xuất hiện tại buổi giới thiệu live concert Dương Thụ - Bài hát thu về ở Hà Nội hôm 15/9, Khánh Linh diện trang phục đơn giản, thần sắc tươi tắn. Sau sự kiện, chị trò chuyện, cập nhật về công việc, cuộc sống hiện tại. Trải qua những thăng trầm tình cảm, đối diện nỗi đau khi bố - nghệ sĩ đàn bầu Phạm Ngọc Hướng - và anh trai - nhạc sĩ Ngọc Châu - lần lượt qua đời, hiện Khánh Linh tìm niềm vui bên âm nhạc, gia đình. Ca sĩ cho biết trân quý những phút giây bên mẹ, hạnh phúc cùng người chồng luôn thấu hiểu, hỗ trợ mình.

- Sau biến cố mất người thân, lại đối diện thời gian mẹ ốm nặng, quan niệm về cuộc sống của chị thay đổi thế nào?

- Tôi đã phải tự tay lo đám tang cho bố và anh trai một cách bình tĩnh nhất. Khi mẹ gặp vấn đề sức khỏe, tôi sợ hãi, lo mình sẽ mồ côi. Lúc đó, tôi hiểu sâu sắc cảm giác của mẹ thời điểm nghe tin bà ngoại tôi mất. Đến khi nghe được cuộc điện thoại thông báo đi đón mẹ và đưa bà về phòng hồi sức cấp cứu, tôi thấy mắt mình như sáng bừng lên. May mắn hiện tại bà đã ổn.

Ở tuổi ngoài 40, tôi thấm thía rằng người thân có thể sẽ rời bỏ mình bất cứ lúc nào, và mình rồi cũng ra đi. Vì vậy, mỗi người hãy sống một cuộc đời rực rỡ, vui vẻ nhất, đừng để mình phải hối hận điều gì. Ngày xưa, tôi từng nói với mẹ rằng ngày nào còn được sống, nhu cầu của tôi là được làm công việc yêu thích, thấy mình có ích cho xã hội.

Mẹ dạy tôi nhiều điều mà tôi xem đó là những giá trị lớn. Bà luôn nói rằng nhà mình giàu có nhất là tình yêu của cha mẹ dành cho các con. Tôi thấy may mắn vì được làm con của bố mẹ, là em của anh trai - cố nhạc sĩ Ngọc Châu. Sau này, tôi có chồng - đồng thời là bạn đồng hành, có những người con ngoan. Sự hiện diện của họ rất quan trọng với tôi.

- Đời sống hôn nhân của chị thay đổi thế nào sau 11 năm cưới?

- Chúng tôi lúc nào cũng như ngày đầu gặp, giống hai người bạn, cùng nhau làm mọi việc. Tôi nghĩ đó là điểm gắn kết tốt nhất, giúp tôi có được sự cân bằng trong hơn 10 năm qua. Bước ra khỏi một cuộc hôn nhân bấp bênh, tôi vững vàng hơn nhờ có chồng - doanh nhân Trần Tùng - hậu thuẫn, luôn thúc đẩy, hỏi han, khích lệ tôi rằng: ''Em hãy làm gì đi''.

Trong cuộc sống hàng ngày, tôi bận, anh sẽ dọn nhà, chăm con. Chúng tôi quan niệm không ai lo việc của ai mà hai người làm chung, giống như không nhất thiết việc nấu ăn phải là của phụ nữ. Buổi sáng, vợ chồng tôi thường trò chuyện, uống cà phê, đọc sách và bàn luận các vấn đề đang diễn ra. Gần đây, tôi đọc cuốn Thức tỉnh mục đích sống, Vượt qua nỗi sợ - những sách về tâm lý để hiểu bản thân hơn.

Nếu có vướng mắc, chúng tôi chọn cách nói thẳng, không để chuyện tiếp diễn hoặc tránh cho cả hai những suy luận chẳng đáng. Vì vậy, cuộc sống vợ chồng rất vui, chưa bao giờ có tiếng cãi nhau.

Ca sĩ Khánh Linh và chồng trong một buổi tiệc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Hai con trai riêng của mỗi người đều đã ở tuổi thành niên, con gái chung đang học lớp 6, anh chị đồng hành các con thế nào?

- Hai bạn lớn khá ngoan, biết suy nghĩ nên chúng tôi không gặp khó khăn. Có chuyện gì khúc mắc, hai con đều chia sẻ. Tôi và chồng tránh áp đặt, mắng mỏ con mà có những cuộc nói chuyện nghiêm túc nếu cần. Tôi đặt ra nguyên tắc chỉ nói một lần và trao đổi thật rõ ràng, các con nghe sẽ hiểu.

Anh Khoa - con của tôi - hiện 19 tuổi, đang học làm phim hoạt hình. Gia Bách - con của chồng - 18 tuổi, có định hướng theo đuổi nghề vũ công. Ngày mới gặp, hai anh em đã thích chơi với nhau, là điều may mắn khiến hôn nhân của tôi thuận lợi. Tôi cho rằng đây là một mối lương duyên tốt.

Con gái út sống khép kín nhưng khá khéo tay, hay tự làm đồ chơi và vẽ theo ý thích. Từ nhỏ, con không bao giờ đòi mua đồ mà muốn tự mày mò. Tôi vui vì con có thế giới riêng của trẻ thơ. Tôi và chồng thống nhất đồng hành con như những người bạn, không muốn bị cách biệt thế hệ.

Ca sĩ Khánh Linh ở tuổi 42. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Vì sao sau khi dừng chân tại The Masked Singer 2023, chị không xuất hiện trên một sân chơi âm nhạc khác?

- Tôi sẽ không tham gia gameshow nữa bởi nghĩ mình không thuộc về số đông, không sẵn sàng để bản thân được đặt lên bàn cân (cười). Tôi vốn trầm tính, khi làm những gì sôi nổi, tôi thấy dường như chẳng phải là mình. Ngày trẻ, tôi chọn sự nghiệp nhiều hơn, bây giờ muốn cân bằng với gia đình và tôi vẫn tìm thấy niềm vui trong đó.

Vì biết mình là ai, tôi không tham vọng, chỉ mong một cuộc sống êm ả. Tôi nghĩ cần mặc cái áo vừa vặn, tránh ''đẽo cày giữa đường'' mà sẽ bứt phá ở những cái thuộc về khả năng của bản thân. Tôi cũng nghe và thích âm nhạc hiện nay của các bạn trẻ, song tôi duy trì việc giữ gìn những gì mình đang có, cố gắng làm việc để nếu có tác phẩm mới, tôi sẽ không làm khán giả thất vọng.

Có một giai đoạn thấy chán nản, bế tắc, không điều gì thôi thúc mình sáng tạo thêm, tôi nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Tuy nhiên, tôi nhận ra hát là niềm vui lớn nhất, chất giọng của bản thân cũng là tài sản đáng giá, phải trân trọng đến lúc nào chẳng thể hát được nữa.

Khánh Linh hát 'Anh cứ đi đi' Khánh Linh cover ca khúc ''Anh cứ đi đi'' (Vương Anh Tú). Video: YouTube Khánh Linh Official

- Định hướng âm nhạc của chị hiện là gì?

- Giai đoạn này, tôi thích những gì nhẹ nhàng, sâu lắng. Tôi nghĩ mình không đủ năng lực và năng lượng để làm những hit triệu view. Năm ngoái, tôi thực hiện những video hát trên YouTube, chỉ có tôi và một người chơi nhạc cụ như piano, guitar, giống như đang thủ thỉ với khán giả. Đấy là điều khiến tôi cảm thấy dễ chịu nhất. Dù hiếm khi quan sát xem mình có bao nhiêu khán giả, tôi nhận thấy đa phần họ là người trí thức, trung tuổi, kiệm lời giống mình. Họ cũng có gì đấy khá nghịch ngợm nhưng luôn đem đến cho tôi cảm giác trìu mến, gần gũi.

Tôi đã ra sáu album nhưng chưa chắc khán giả đã nghe hết, việc của tôi là làm rõ nét hơn âm nhạc ấy bằng các show nhỏ, rồi dần tiến tới show lớn. Ít nhất trong hai năm tới, tôi sẽ để người nghe có thể hiểu hết những gì bản thân đã thực hiện hơn 20 năm qua. Đây cũng là cơ hội để tôi tự học lại các ca khúc của mình.

Phương Linh